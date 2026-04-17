Şırnak'ta şarampole devrilen araçtaki 4 kişi yaralandı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde şarampole devrilen araçtaki 4 kişi yaralandı.
Giriş: 17.04.2026 - 21:17 Güncelleme:
Mehtap D. idaresindeki 01 ACP 994 plakalı SUV tipi araç, Düzova köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki Neslihan O, Zekiye O. ve Muhammed O. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri