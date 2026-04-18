Cizre'de küpe ve aşılama çalışması sürüyor
Şırnak'ın Cizre ilçesinde salgın hastalıkların önlenmesi amacıyla küpeleme ve aşılama çalışmaları devam ediyor.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, besicilerin mağduriyet yaşamaması ve hayvan sağlığının korunması amacıyla ilçe merkezi ve köylerde geniş kapsamlı saha çalışması başlatıldı.
Ekipler, gittikleri yerlerde yeni doğan buzağı ve küçükbaş hayvanların küpeleme işlemlerini yaparak kayıt altına alınmasını sağlıyor ve mevsimsel hastalıklara karşı koruyucu aşı uygulamaları gerçekleştiriyor.
İlçedeki hayvancılık faaliyetlerinin sağlıklı ve sürdürülebilir bir zeminde ilerlemesinin sağlanması amacıyla yürütülen çalışma aralıksız devam ediyor.
