Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Şırnak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Şırnak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde dün gece sağanak nedeniyle debisi yükselen derenin taşması sonucu hasar gören bölgede çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 14:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde dün gece sağanak nedeniyle debisi yükselen derenin taşması sonucu hasar gören bölgede çalışma başlatıldı.

        Kent merkezinde dün gece etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Karşıyaka Mahallesi'nde yağış nedeniyle su debisi yükselen dere taştı, dere üzerindeki asma köprü yıkıldı, bağlantı köprüsü ise zarar gördü.

        Dereden taşan sular nedeniyle bazı sebze ve meyve bahçeleri zarar görürken, 3 otomobilde de hasar meydana geldi.

        Kaymakam Mehmet Furkan Taşkıran, Belediye Başkanı Kamil Durmuş, AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek ve İlçe Özel İdaresi ekipleriyle sabahın erken saatlerinden itibaren taşkın bölgesinde incelemelerde bulundu.

        Kaymakamlık koordinasyonunda belediye ve İlçe Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle bölgede çalışma başlattı.

        Ayrıca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile AFAD ekiplerince de bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        Sevgilisini öldüren Simge'ye büyük ceza!
        Sevgilisini öldüren Simge'ye büyük ceza!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Doktora bıçak çekti, kafa attı!
        Doktora bıçak çekti, kafa attı!
        Trump'tan Venezuela paylaşımı: "51. eyalet"
        Trump'tan Venezuela paylaşımı: "51. eyalet"
        Torreira'ya saldırıda yeni gelişme!
        Torreira'ya saldırıda yeni gelişme!
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        Altında bu seviye 'dipten alım' fırsatı sunabilir
        Altında bu seviye 'dipten alım' fırsatı sunabilir
        G.Saray'dan kiralık giden isimle ne yaptı?
        G.Saray'dan kiralık giden isimle ne yaptı?
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Tarihin en akıl almaz faciası
        8.700 km hızla Ay'a çarpacak
        8.700 km hızla Ay'a çarpacak
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!
        Trafikteki dans şovu pahalıya patladı!
        Trafikteki dans şovu pahalıya patladı!
        Sevgilisini takipten çıktı
        Sevgilisini takipten çıktı
        Mavi Vatan Yasası için geri sayım: Bayramdan sonra Meclis’e sunulacak
        Mavi Vatan Yasası için geri sayım: Bayramdan sonra Meclis’e sunulacak
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        "Ünlüler bizim ismimizle prim yapıyor"
        "Ünlüler bizim ismimizle prim yapıyor"

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta 5 milyon 700 bin liralık kaçak gözlük operasyonu: 1 tutuklama
        Şırnak'ta 5 milyon 700 bin liralık kaçak gözlük operasyonu: 1 tutuklama
        Beytüşşebap'ta dereler taştı; köprüler yıkıldı, araçlar suya kapıldı (2)
        Beytüşşebap'ta dereler taştı; köprüler yıkıldı, araçlar suya kapıldı (2)
        Minik Emre'nin İstiklal Marşı okunurken hazır ol duruşuna geçtiği anlar kam...
        Minik Emre'nin İstiklal Marşı okunurken hazır ol duruşuna geçtiği anlar kam...
        Şırnak'ta selin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
        Şırnak'ta selin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
        Silopi'de Futbol Şenliği düzenlendi
        Silopi'de Futbol Şenliği düzenlendi
        Şırnak'ta aşiretlerin 'yasak' kararına rağmen kadınlar halay başına geçti
        Şırnak'ta aşiretlerin 'yasak' kararına rağmen kadınlar halay başına geçti