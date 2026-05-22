Şırnak'ta çiftçilere 361 bin 476 fide dağıtıldı

        Giriş: 22.05.2026 - 15:22 Güncelleme:
        Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında çiftçilere destek sağlanıyor.

        Bu kapsamda Şırnak'taki 252 üreticiye patlıcan, domates, biber ve salatalık olmak üzere 361 bin 476 mevsimlik sebze fidesi dağıtıldı.


        İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin, programda yaptığı konuşmada, proje kapsamında kırsal bölgelerde yaz döneminde yazlık sebze üretimini artırarak bölgenin sebze ihtiyacını bir nebze olsun karşılamayı ve aile bütçesine katkıda bulunmayı amaçladıklarını söyledi.

        Maliyetin yüzde 75'inin Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü finansmanıyla, diğer kısmının da çiftçi tarafından karşılandığını ifade eden Sezgin, "Toplamda 515 dekar alanda sebze tarımı yapacağız. İl merkezi ve ilçelerinde toplamda 252 üreticimize 361 bin 476 sebze fidesini teslim etmiş olacağız. Sebze fidelerimizin ilimiz ve ilçelerimizde üreticilerimizin tarımına bereket getirmesini, projenin kente hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

        Şırnak Belediye Başkan Vekili Mahmut Tatar da projenin hayırlı olmasını, fidelerin çiftçilerin tarımına bereket getirmesini diledi.

        AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ise projenin üreticilere hayırlı olmasını dileyerek, kentin sürdürülebilir kırsal kalkınmada iyi bir noktaya geldiğini belirtti.

        Tarım ve hayvancılıkta kırsaldaki kalkınmanın ihyasında başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Kabine üyelerine, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya teşekkür eden Erkan, "İl Müdürlüğümüzün gayretlerine hepimiz şahidiz. Özellikle 'Terörsüz Türkiye' iklimi ile birlikte kırsal alanın daha da özgürleşmesi, gelişmesi ve çalışılabilir hale gelmesi Şırnak’taki kırsal kalkınmaya dayalı istihdam noktasında çok umut verici bir noktaya gelmiştir. Bugün de özellikle sebze üreticiliği noktasında bakanlığın sunmuş olduğu imkanı oldukça müspet görüyoruz. Bu destekten istifade eden tüm çiftçilerimize bereket getirmesini diliyorum. Rabb'im çalışmalarına bin bereket versin. Hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

        Konuşmaların ardından mevsimlik sebze fideleri İl Müftü Yardımcısı Abdullah Şanlı'nın yaptığı duanın ardından çiftçilere dağıtıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        CHP'ye mutlak butlan kararı! İşte son gelişmeler
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        "Enerjide tam bağımsızlık, ülkemizin kızıl elmasıdır"
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Bir babanın en zor anı... Ağlatan mezuniyet!
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!
        Milli futbolcu baba oluyor
        Araçta bu ekipmanlar yoksa ceza yiyebilirsiniz
        "Bu ne hal? Donacaksın"
        Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme! Katil baba yakalandı!
