        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri 755 yıllık Buruciye Medresesi restorasyonla geleceğe taşınıyor

        HALİFE YALÇINKAYA - Sivas'ta 1271 yılında Selçuklu Sultanı 3. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde yapılan Buruciye Medresesi'nde kapsamlı restorasyon çalışması yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2026 - 11:04
        Vali Yılmaz Şimşek, AA muhabirine, tarihi ve kültürel mirasın en nadide eserlerinden olan ve tarihi kent meydanını süsleyen Buruciye Medresesi'nde kapsamlı bir restorasyon çalışması başlattıklarını söyledi.

        Sivas'ın tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve bu medeniyetlerin izlerini taşıyan köklü bir şehir olduğunu vurgulayan Şimşek, "Sivas tarih ve kültür şehri, bu medeniyetlerin izlerini her köşesinde görebiliyoruz. Bunlardan birisi de şehrimizin merkezinde, meydanda bulunan Buruciye Medresesi. Medrese, 1271 yılında inşa edilmiş bir Selçuklu eseridir. Sivas'ımızın da en önemli tarihi yapılarından birisidir. Asırlar boyunca fizik, kimya ve astronomi eğitimlerinin verildiği bu eşsiz eser, aslında yalnızca Sivas'ın değil, Anadolu'nun da ilim ve medeniyet tarihine ışık tutan çok kıymetli bir kültür hazinesidir." diye konuştu.

        Şimşek, bu önemli kültür varlığını daha güçlü bir şekilde geleceğe taşımak amacıyla "Buruciye'de Usta Sesleri Yükseliyor Projesi" kapsamında restorasyona başladıklarını ifade etti.

        - "Bilimsel hassasiyetle yürütülüyor"

        Ocak ayı itibarıyla Valilik öncülüğünde İl Özel İdaresi işbirliğiyle ve ORAN Kalkınma Ajansı destekleriyle başlayan restorasyon çalışmasının 2027 yılı Nisan ayında tamamlanmasını beklediklerini dile getiren Şimşek, şunları kaydetti:

        "Restorasyon sürecinin en önemli yönlerinden biri de bilimsel hassasiyetle yürütülüyor olmasıdır. Bu kapsamda oluşturulan Bilim Kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirmiş, yapılacak müdahaleler ve uygulanacak yöntemlere ilişkin önemli kararlar almıştır. Bundan sonraki süreçte de tüm çalışmalar, kurulun değerlendirmeleri doğrultusunda titizlikle sürdürülecektir. Bizler inanıyoruz ki tarihi eserler yalnızca taş ve duvardan ibaret değildir. Onlar, medeniyetimizin hafızası, kültürümüzün taşıyıcısı ve geleceğe bırakacağımız en kıymetli emanetlerdir. Buruciye Medresesi'nde yükselen her usta sesi, aslında geçmişle gelecek arasında kurulan güçlü bir köprünün sesidir. Bu önemli onarım projesinin başlamasından dolayı Özel İdaremiz, Oran Kalkınma Ajansımız başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyor, projenin şimdiden şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

        - Buruciye Medresesi

        Sağlam kalmış taç kapısıyla Sivas'ın ve Anadolu'nun en ünlü yapıları arasında yer alan Buruciye Medresesi, Selçuklu Sultanı 3. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde 1271 yılında, Hamedan (İran) yakınlarındaki Burucerd'den gelme Muzaffer Burucerdi tarafından fizik, kimya, astronomi öğretimi amacıyla yaptırıldı.

        Mimarı belli olmayan, Anadolu'da simetrisi en düzgün medrese planına sahip, açık avlulu, kesme taştan örülmüş, dört eyvanlı ve iki katlı yapı, dışa taşkın taç kapısının yanlarındaki mukarnaslı iki penceresi ve köşelerdeki yivli kuleleri ile uyumlu öğelerden oluşan çok düzenli bir görünüm taşımaktadır.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

