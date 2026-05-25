Sivas'ta mantar toplarken ayının saldırısına uğrayan kişi yaralandı
Sivas'ın İmranlı ilçesinde mantar toplarken ayının saldırısına uğrayan kişi yaralandı.
Sivas'ın İmranlı ilçesinde mantar toplarken ayının saldırısına uğrayan kişi yaralandı.
Yukarıçulha köyünde yaşayan Merdan Zengin (46), arazide mantar toplamak için dolaştığı sırada ayının saldırısına uğradı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ile İmranlı Arama ve Kurtarma (İMAYKUT) ekipleri sevk edildi.
Elinden ve ayağından yaralanan Zengin, ekiplerce araziden indirilerek ambulansla İmranlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bölgeye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri de sevk edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.