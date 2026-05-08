Suşehri'nde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir sürücü yaralandı. M.A.K yönetimindeki 58 ACP 960 plakalı otomobil, Sanayi Sitesi'nde karşı yönden gelen A.C. idaresindeki 58 AGV 177 plakalı motosikletle çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Suşehri Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Sivas'a sevk edildi.

