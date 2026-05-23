Ulaş'ta bayram öncesi trafik denetimleri artırıldı
Sivas'ın Ulaş ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi trafik denetimleri artırıldı.
Giriş: 23.05.2026 - 09:31 Güncelleme:
Sivas'ın Ulaş ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi trafik denetimleri artırıldı.
İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, bayram dolayısıyla Sivas-Malatya kara yolu Ulaş Kavşağı'nda yaptığı denetimde, sürücülerin emniyet kemerinin takılı olup olmadığı ve diğer kurallara uyup uymadıkları kontrol etti.
Vatandaşlara sürüş güvenliği hakkında bilgi veren ekipler, cep telefonu kullanılmaması ve diğer trafik kurallarına uymaları konularında uyarıda bulundu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri