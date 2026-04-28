        Tekirdağ'da öğrencilerden Gazze'deki çocuklara harçlık desteği

        Tekirdağ'da öğrencilerden Gazze'deki çocuklara harçlık desteği

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bazı öğrenciler, harçlıklarını Gazze'deki savaş mağduru çocuklara ulaştırılmak üzere Cansuyu Derneği'ne bağışladı.

        Giriş: 28.04.2026 - 13:07 Güncelleme:
        Tekirdağ'da öğrencilerden Gazze'deki çocuklara harçlık desteği

        Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bazı öğrenciler, harçlıklarını Gazze’deki savaş mağduru çocuklara ulaştırılmak üzere Cansuyu Derneği’ne bağışladı.


        İlçedeki okullarda eğitim gören öğrenciler, topladıkları harçlıkları Cansuyu Derneği Tekirdağ İl Başkanı Murat Vakitçi'ye teslim etti.


        Bağışlar, derneğin Çorlu'daki Cansuyu İyilik Mağazası’nda kabul edildi.


        Vakitçi, bağışta bulunan öğrencilere teşekkür ederek, bu tür dayanışma örneklerinin toplum için önemli olduğunu söyledi.


        Öğrencilerin küçük yaşlarına rağmen büyük bir duyarlılık gösterdiğini ifade eden Vakitçi, "Acı çeken insanlara destek olmak adına harçlıklarını bağışlayan öğrencilerimize, onları yetiştiren ailelerine ve öğretmenlerine teşekkür ediyoruz." dedi.


        Toplanan nakdi yardımların dernek aracılığıyla Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı belirtildi.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        "Yaş doğrulamayı hayata geçiriyoruz"
        "Yaş doğrulamayı hayata geçiriyoruz"
        İşte Tedesco döneminin karnesi!
        İşte Tedesco döneminin karnesi!
        İddia: Vance, Pentagon'un İran raporlarına şüpheyle yaklaşıyor
        İddia: Vance, Pentagon'un İran raporlarına şüpheyle yaklaşıyor
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
        Arkadaş kurbanı oldu
        Arkadaş kurbanı oldu
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        "Onu derhal kovun!"
        "Onu derhal kovun!"
        Sır perdesi aralandı... JASAT: Bu olay intihar değil!
        Sır perdesi aralandı... JASAT: Bu olay intihar değil!
        İddia: İran'ın teklifine Trump'tan ret
        İddia: İran'ın teklifine Trump'tan ret
        12 yıllık evlilik sona erdi
        12 yıllık evlilik sona erdi
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Bu ülkede 800'den fazla dil konuşuluyor!
        Bu ülkede 800'den fazla dil konuşuluyor!
        Hızla kazanılan servet
        Hızla kazanılan servet

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        Otomobilin, başka bir araca çarpıp taklalar attığı kaza kamerada: 2'si çocu...
        Otomobilin, başka bir araca çarpıp taklalar attığı kaza kamerada: 2'si çocu...
        Tekirdağ'da 21 yıllık çalışmayla geliştirilen çemen otu çeşidi "Ateş Mavisi...
        Tekirdağ'da 21 yıllık çalışmayla geliştirilen çemen otu çeşidi "Ateş Mavisi...
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli tutuklandı