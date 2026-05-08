Tekirdağ'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Tekirdağ'da Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından düzenlenen "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı.



Okulda düzenlenen organizasyonda öğrencilerin fizik, kimya, coğrafya, biyoloji ve tarih alanlarında hazırladığı projeler tanıtıldı.



Açılışa katılanlar, fuarı gezerek projeler hakkında bilgi aldı.



Tekirdağ BİLSEM Müdürü Güner Evren, AA muhabirine, fuarın iki gün süreceğini ve öğrencilerin çok heyecanlı olduğunu söyledi.



Fuarda 20 projenin yer aldığını aktaran Evren, "56 öğrenci burada aynı heyecanı yaşıyor. Her stantta farklı bir emek var. Gelecek çocuklarımızın ve çocuklarımız şu anda öğretmenleriyle birlikte çalışmalarını sergiliyor. Bu çalışmalarla geleceğe umutla bakıyoruz. Fuara katılan öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." dedi.



BİLSEM Uçak Gövde Motor Öğretmeni Eyüp Akalın da fuarın öğrenciler için güzel bir deneyim olduğunu ifade etti.



Yapılan projelerin hepsinin birbirinden değerli olduğunu belirten Akalın, öğrencilerle aynı heyecanı yaşadıklarını dile getirdi.



Öğrencilerden Utkan Hacıhan ise yaptığı simülasyon sistemiyle fuarda yer aldığını ve bu fuarların her yıl düzenlenmesinin kendileri için değerli olduğunu belirtti.



Fuarın açılışına, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Fahri Kırmızı, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.




















