Tokat'ta ambulans uçak 18 günlük bebek için havalandı

Tokat'ta kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 18 günlük bebek, ambulans uçakla Ankara'daki hastaneye sevk edildi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'ndeki bebeğin ileri tetkik ve tedavi gerekliliği nedeniyle Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevkine karar verildi. Ambulansla Tokat Havalimanı'na getirilen bebek, ekiplerce ambulans uçağa nakledildi. Bebek, daha sonra ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.