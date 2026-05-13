        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri YÖK Başkanı Özvar, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde konuştu:

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Türk yükseköğretim camiası, bir bütün olarak Filistin halkının haklı davasını güçlü şekilde sahiplenmiştir. Gazze'de yaşananları unutmadık, unutturmayacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 15:45 Güncelleme:
        Özvar, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ni (TOGÜ) ziyaret ederek "2. TOGÜ Bilim, Kültür ve Sanat Festivali"ne katıldı.

        Özvar, burada yaptığı konuşmada, Gazze meselesinin henüz tam anlamıyla çözüme kavuşmadığını söyledi.

        Gazze'de uzun süredir devam eden saldırıların çocuk, kadın, yaşlı demeden masum Filistin halkını hedef aldığını belirten Özvar, "Bu vahşet hepimiz için derin bir acı ve dünya için büyük bir utanç kaynağı olmuştur. İsrail'in soykırım politikaları sonucunda on binlerce masum insan hayatını kaybetmiş, milyonlarca insan yerinden edilmiş, Gazze adeta yaşanamaz hale getirilmiştir. Özellikle okulların ve üniversitelerin hedef alınmasıyla Filistinli gençlerin en temel haklarından biri olan eğitim hakkı sistematik biçimde gasbedilmiştir." diye konuştu.

        Bu insanlık dramına barışçıl yollarla dikkati çekmek isteyen, Gazze için adalet ve vicdan çağrısı yapan çok sayıda öğrenci ve akademisyenin başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere bazı Batı ülkelerinde baskı, sansür ve hukuki yaptırımlarla karşı karşıya kaldığının altını çizen Özvar, "Geçtiğimiz dönemde eğitim hakları ellerinden alınan öğrenciler ve görevlerine son verilen akademisyenler olduğunu üzülerek müşahede ettik. Akademik özgürlüğün ve ifade hürriyetinin savunulması gereken yerlerde tam tersine susturma ve cezalandırma yoluna gidilmesi kabul edilemez bir durum olarak tarihe not düşülmüştür." ifadesini kullandı.

        Türkiye'nin her zaman mazlumun yanında durmayı insani ve vicdani bir sorumluluk olarak gördüğünü vurgulayan Özvar, şöyle konuştu:

        "Bu anlayışla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Filistinli öğrenciler ve akademisyenler başta olmak üzere Gazze konusunda insani duruş sergiledikleri için baskıya maruz kalan herkese üniversitelerimizin kapılarını açma kararı aldık. Ayrıca Gazzeli öğrencilerimizin, öğrenim ücreti alınmaksızın üniversitelerimizde eğitimlerine devam edebilmelerini memnuniyetle sağladık. Bu konuda her türlü desteği bizlerden esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunmak isterim. Türk yükseköğretim camiası, bir bütün olarak Filistin halkının haklı davasını güçlü şekilde sahiplenmiştir. Gazze'de yaşananları unutmadık, unutturmayacağız. Bu vesileyle uluslararası akademi camiasını insan hakları ve akademik özgürlükleri kararlılıkla savunmaya, Gazze'de yaşanan trajediye yönelik daha duyarlı ve sorumlu tavır almaya bir kez daha davet ediyoruz."

        TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz da 2. Bilim, Kültür ve Sanat Festivali'ni düzenlemekten dolayı mutluluk duyduklarını dile getirerek, festivale katılanlara teşekkür etti.

        Programın devamında, yıl içinde düzenlenen çeşitli organizasyonlarda dereceye giren öğrenci ve akademisyenler ödüllendirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

