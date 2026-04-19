Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzonspor-Başakşehir maçının ardından

        Trabzonspor-Başakşehir maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, "Bugün maalesef 1 puana razı olduk, yapacak bir şey yok. Yolumuza devam edeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2026 - 23:39 Güncelleme:
        Trabzonspor-Başakşehir maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, "Bugün maalesef 1 puana razı olduk, yapacak bir şey yok. Yolumuza devam edeceğiz." dedi.

        Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, üzücü bir akşam yaşadıklarını ifade ederek, "İki puan kaybettik. En azından son dakikaya kadar kazanabilme ihtimalimiz vardı. Bugün savunamadık. Bugün başkalarına olan bize de olmuş oldu." değerlendirmesinde bulundu.

        Geçen haftaya göre çok daha güçlü takım, güçlü kadroya karşı oynadıklarını belirten Tekke, şöyle devam etti:

        "Özellikle ilk yarı, oyunun ilk bölümünde baskılarımız kırıldı, iyi baskı yaptığımızı söyleyemem. Aslında şans olarak top bizdeyken konumlanmalarımız gayet iyi. Fakat, etkinlik istediğimiz seviyede olmayabilir. Fakat, iki tane pozisyon var şimdi izledim, penaltı olabilir mi, verilebilir mi? Ve bir de tabii Onuachu'nun topu tuttuktan sonra 5-6 tane belki daha fazla, hepsinde bizim aleyhimize faul verilmesi, o enteresandı. Onun haricinde oynadığımız takım bence gayet iyi iş çıkardı, benim oyuncularım da gayet iyi iş çıkardılar. Fakat bugün maalesef 1 puana razı olduk, yapacak bir şey yok. Yolumuza devam edeceğiz. Kupa maçı var, çok zor bir deplasmana gideceğiz, akabinde tekrar zor bir deplasman. Kalan haftalardaki maçlarımız çok çok zor. Her rakip için her maç zor geçiyor. Biz de bunu yaşıyoruz açıkçası."

        Hakem kararları ile ilgili düşünceleri de sorulan Tekke, şu görüşleri paylaştı:

        "Onuachu'ya yapılan çok bariz fauller var. Çok rahat pas geçildi ve o topların hepsi dönüp bize atak olarak geldi ve bizim planlarımızdan bir tanesi de bu. Bu konuda rahatsızlığım var. Bu iki pozisyonla ilgili yani kornerden gelen top yanılmıyorsam eline çarpıyor rakip oyuncunun, kafasından geliyor diyor olabilir ama top bizim futbol ailesinin söylediği top lop oluyor, elle yumuşuyor. Ama Felipe'ninki çok enteresan. O çok enteresan bir pozisyon. VAR hiç teşebbüste bulunmadı. Genel hatlarıyla hakemlerle ilgili herkesin görüşü belli zaten, herkesin her hafta açıklama yaptığı, hakemlerle ilgili memnun olmadığı bir ortam. Aynı pozisyonlar bazen bizim lehimize veriliyor rakibin aleyhine veriliyor, bu bize de oluyor. Bir standart yok. Bugün yine o standardın çok uzağında bana göre yönetim vardı."

        Tekke, maçın ikinci yarısında oyunu biraz daha tutmaları gerektiğini de anlatarak, "Orta sahada tabi Benjamin, fedakarlık yapan Okay olabilir miydi? Kenar oyuncumuz, Muçi kenardaydı ama kenarda oynayacak şu anda durumu yok. 'Belki 5-10 dakika 10 numara pozisyonda oynayabilirim' dedi. Dolayısıyla tüm bu sonuçta çok da iyi bir takıma karşı oynadık. Daha iyi performansları gösterebilmeliydik. Ama hepsini bir araya getirdiğinizde bu heyecanı bize, taraftarımıza, bu yarışın içerisinde olabilme dirayetini gösterdikleri için onları taraftarımız da alkışladı ben de her zaman alkışlıyorum. Minnettarım onlara." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump: İran gemisini vurduk
        Trump: İran gemisini vurduk
        Kadınlar Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Opet!
        Kadınlar Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Opet!
        Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü görevden alındı
        Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü görevden alındı
        Trabzonspor son dakikada yıkıldı!
        Trabzonspor son dakikada yıkıldı!
        "Zelenskiy, Türkiye'de Putin ile görüşmeye hazır"
        "Zelenskiy, Türkiye'de Putin ile görüşmeye hazır"
        Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank!
        Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank!
        Mustafa Türkay Sonel’in ifadesi ortaya çıktı!
        Mustafa Türkay Sonel’in ifadesi ortaya çıktı!
        Beşiktaş'a Samsun'da soğuk duş!
        Beşiktaş'a Samsun'da soğuk duş!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Erzurumspor FK, Süper Lig'e yükseldi!
        Erzurumspor FK, Süper Lig'e yükseldi!
        Korkunç kaza! Bariyerlere çarptı, yangında öldü!
        Korkunç kaza! Bariyerlere çarptı, yangında öldü!
        Kredi kartı limiti düzenlemesi askıya alındı iddiası!
        Kredi kartı limiti düzenlemesi askıya alındı iddiası!
        Bursaspor 1. Lig'e yükseldi!
        Bursaspor 1. Lig'e yükseldi!
        "Savaş peşinde değiliz, haklarımızı talep ediyoruz"
        "Savaş peşinde değiliz, haklarımızı talep ediyoruz"
        İran Hürmüz'ü yeniden kapattı
        İran Hürmüz'ü yeniden kapattı
        "Süreç bizim için umuttur"
        "Süreç bizim için umuttur"
        Gülistan Doku soruşturmasında son durum
        Gülistan Doku soruşturmasında son durum
        Üç çocuklu hayat
        Üç çocuklu hayat
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        "Babam eşim tarafından darbedildi"
        "Babam eşim tarafından darbedildi"

