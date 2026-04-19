        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri Gülistan Doku'nun anne ve ablası tutuklamalar sonrası gazetecilere açıklama yaptı

        Gülistan Doku'nun anne ve ablası tutuklamalar sonrası gazetecilere açıklama yaptı

        Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında şu ana kadar 10 zanlının tutuklanmasıyla ilgili anne Bedriye ve abla Aygül Doku açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2026 - 13:01 Güncelleme:
        Gülistan Doku'nun anne ve ablası tutuklamalar sonrası gazetecilere açıklama yaptı

        Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında şu ana kadar 10 zanlının tutuklanmasıyla ilgili anne Bedriye ve abla Aygül Doku açıklamalarda bulundu.

        Tunceli Adliyesi önünde bekleyen Aygül Doku, gazetecilere, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi hakkında, avukatlarının tutuklama talebiyle başsavcılığa dilekçe verdiğini söyledi.

        Başsavcı Ebru Cansu'ya güvendiklerini ifade eden Doku, "Adalete inanıyoruz. Bunların (zanlıların) da en ağır şekilde müebbet almasını istiyoruz." dedi.

        Anne Bedriye Doku da Başsavcı Ebru Cansu'nun kızının katilini bulacağına inandığını belirterek, şöyle konuştu:

        "İnşallah benim kızımın da bir an önce kemikleri bulunacak. Bir mezarı da olsun. Ben gideceğim, bir Fatiha okuyacağım. Onlar da müebbet alacak inşallah. Ebru savcıya ne desem azdır, teşekkürü orada bırak, onun ayağını öpüyorum. 6 senedir ben bu dağlarda geziyorum."

        Öte yandan, Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolan ve 15 Ekim 2024'te göl kıyısında cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin ve annesi Aygül Kabaiş, Tunceli Adliyesi önüne gelerek Doku ailesine destek verdi.

        - 10 zanlı tutuklanmıştı

        Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.

        Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Şüphelilerden Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanmış, Uğurcan A. ile Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Tuncay Sonel'in Erzurum Emniyet Müdürlüğünde, dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir'in ise Tunceli'de jandarmadaki ifade işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Savaş peşinde değiliz, haklarımızı talep ediyoruz"
        "Savaş peşinde değiliz, haklarımızı talep ediyoruz"
        İran Hürmüz'ü yeniden kapattı
        İran Hürmüz'ü yeniden kapattı
        Papa'dan Trump'a yanıt
        Papa'dan Trump'a yanıt
        21. İstanbul Yarı Maratonu'nda zafer Matata ve Gitonga'nın
        21. İstanbul Yarı Maratonu'nda zafer Matata ve Gitonga'nın
        "Süreç bizim için umuttur"
        "Süreç bizim için umuttur"
        Korkunç kaza! Bariyerlere çarptı, yangında öldü!
        Korkunç kaza! Bariyerlere çarptı, yangında öldü!
        beIN Trio'dan Gençlerbirliği - Galatasaray yorumları
        beIN Trio'dan Gençlerbirliği - Galatasaray yorumları
        Gülistan Doku soruşturmasında son durum
        Gülistan Doku soruşturmasında son durum
        Maratonda robotlar insanları geçti!
        Maratonda robotlar insanları geçti!
        Kartal, Samsun'a konuk oluyor
        Kartal, Samsun'a konuk oluyor
        Genç kadını bilezikleri için öldürdüler!
        Genç kadını bilezikleri için öldürdüler!
        Yurdun büyük bölümünde yağış var! Meteoroloji'den uyarılar!
        Yurdun büyük bölümünde yağış var! Meteoroloji'den uyarılar!
        Türkiye'nin '5.0 Devrimi'
        Türkiye'nin '5.0 Devrimi'
        Tüyler ürperten ifadeler
        Tüyler ürperten ifadeler
        "Babam eşim tarafından darbedildi"
        "Babam eşim tarafından darbedildi"
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        "Müzakerelerde ilerleme sağlanmazsa savaş yeniden başlayabilir"
        "Müzakerelerde ilerleme sağlanmazsa savaş yeniden başlayabilir"
        Dünyanın en derin metro istasyonları
        Dünyanın en derin metro istasyonları
        Üçüncü çocuğuna hamile
        Üçüncü çocuğuna hamile
        Okan Buruk'tan hakem isyanı ve derbi sözleri!
        Okan Buruk'tan hakem isyanı ve derbi sözleri!

        Meteorolojiden Tunceli için sağanak yağış uyarısı
        Meteorolojiden Tunceli için sağanak yağış uyarısı
        Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 10 oldu (7)
        Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 10 oldu (7)
        Gülistan Doku soruşturmasında tutuklana Mustafa Türkay Sonel cezaevine sevk...
        Gülistan Doku soruşturmasında tutuklana Mustafa Türkay Sonel cezaevine sevk...
        Gülistan'ın annesi Bedriye Doku: "Adalete inanıyorum"
        Gülistan'ın annesi Bedriye Doku: "Adalete inanıyorum"
        Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi olan Sonel'in oğlu tut...
        Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi olan Sonel'in oğlu tut...
        Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 10 oldu (6)
        Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 10 oldu (6)