        Tunceli Haberleri Tunceli'de rahatsızlanan astım hastası ormanlık arazide 750 metre sedyeyle taşındı

        Tunceli'de gezmek için gittiği yaylada rahatsızlanan 60 yaşındaki astım hastası, ormanlık arazide ekipler tarafından yaklaşık 750 metre sedyeyle taşındıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2026 - 17:37 Güncelleme:
        Kentteki Munzur Vadisi Milli Parkı'nın Fırtına Veli Çeşmesi mevkisindeki bir yaylaya gezmeye giden 60 yaşındaki Turabi G, astım hastalığı nedeniyle rahatsızlandı.

        İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Munzur Arama Kurtarma, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Zorlu arazi şartlarında çalışma yapan ekipler, saatler süren yolculuğun sonunda Turabi G'nin bulunduğu noktaya ulaştı.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Turabi G, daha sonra ormanlık arazide yaklaşık 750 metre sedyeyle taşınarak Tunceli-Ovacık kara yoluna indirildi.

        Turabi G, kara yolunda bekletilen ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

