Tunceli'de şiddetli rüzgar nedeniyle feribot seferleri iptal edildi

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi ve Elazığ arasında ulaşımı sağlayan feribot seferleri şiddetli rüzgar nedeniyle geçici olarak iptal edildi.



Çemişgezek Belediyesinden yapılan açıklamada, bölgede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"İlçemizde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle seyir güvenliğini sağlamak amacıyla feribot seferlerlerimiz geçici olarak durdurulmuştur. Hava şartlarının düzelmesiyle birlikte seferlerimiz tekrar başlayacak olup güncel durum hakkında bilgilendirmeye devam edeceğiz."

