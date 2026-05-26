        Van Haberleri Van'da İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi hizmete alındı

        Van'da İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi hizmete alındı

        Van'ın Muradiye ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi Van Su ve Kanalizasyon İdaresince yapımı tamamlanan İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi hizmete alındı.

        Giriş: 26.05.2026 - 11:16 Güncelleme:
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde 2020'de başlatılan Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında hayata geçirilen yatırım, Van Gölü'nün korunmasına katkı sunacak.

        Yatırım bedeli 98 milyon lira olan tesiste günlük 2 bin 400 metreküp atık su ileri biyolojik yöntemlerle arıtılacak.

        Modern arıtma sistemleriyle donatılan ve Van Gölü'ne nefes aldıracak tesisle koku giderici ünitelerle çevresel rahatsızlıkların önüne geçilerek yıllık yaklaşık 876 bin metreküp atık suyun çevreye zarar vermeden arıtılması hedefleniyor.

        Su kalitesinin korunması ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen projeyle inci kefalinin yaşam alanlarının da korunmasına katkı sağlanacak.

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, AA muhabirine, bölgedeki binlerce insanın geçim kaynağı olan inci kefalinin geleceği ve Van Gölü gibi özel bir ekosistemin devamlılığı için göle tek damla kirli su bırakılmaması gerektiğini söyledi.

        Muradiye'nin bütün atık sularının hizmete alınan ileri biyolojik arıtma tesisinde toplanacağını belirten Akkuş, şunları kaydetti:

        "Atık sular azot ve fosfordan arındırıldıktan sonra temiz hale getirilip Van Gölü'ne bırakılıyor. Bu tesisler sadece bir altyapı yatırımı olmanın ötesinde Van Gölü'nün geleceğini oluşturuyor. Bendi Mahi Çayı, inci kefalinin üreme habitatlarının teminatını oluşturuyor. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki yıllarda her ilçede bu tesisler aktif faal olarak çalışır ve Van Gölü'ne tek damla atık su deşarj edilmez."

        Tesisin Van Gölü'ne dökülen en büyük akarsu olan Bendi Mahi Çayı'nın kenarında kurulduğunu belirten Akkuş, inci kefallerinin bu akarsuda üreme göçü gerçekleştirdiğini ifade etti.

        Daha önce suyun arıtılmadan Bendi Mahi Çayı'na bırakıldığını, bu durumun sudaki oksijen seviyesini düşürdüğünü vurgulayan Akkuş, "Su kirleniyor ve habitat kaybı ortaya çıktığı için inci kefallerinin gelecek nesillere aktarılması mümkün olmuyor. Bu nedenle tesis, Van Gölü'nün temizliği, devamlılığı ve bölgedeki ekosistemin sürdürülebilirliği için hayati bir öneme sahip." dedi.

        Çevre Yüksek Mühendisi Emine Cangül ise "İleri biyolojik arıtma tesisinde günlük 2 bin 400 metreküp su arıtıyoruz. Birinci kademede 25 bin nüfusa hizmet etmekteyiz. İkinci kademe için bu rakam değişmektedir. Van Gölü havzamızı korumak için tesisimizde laboratuvar ortamında deşarj suyunun belirli parametrelerini analiz ediyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

