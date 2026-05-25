Zonguldak'ta derelerden taşınan çamurlu su denizin rengini değiştirdi

Zonguldak'ta yağışın ardından derelerin taşıdığı çamurlu su nedeniyle denizin rengi değişti. Kentte 4 gündür aralıklarla etkili olan yağışın ardından derelerden Karadeniz'e çamurlu su taşındı. Liman ve Kapuz Plajı'nın kıyı kesimlerinde denizin rengi kahverengiye döndü. Denizde renk değişimi yaşanan bölgeler, kentin birçok noktasından görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.