        Soluk borusuna yemek parçası kaçan öğrenciyi, öğretmen Heimlich manevrasıyla kurtardı

        Soluk borusuna yemek parçası kaçan öğrenciyi, öğretmen Heimlich manevrasıyla kurtardı

        Zonguldak'ta soluk borusuna yemek parçası kaçan 10 yaşındaki öğrenci, öğretmenin uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2026 - 10:18 Güncelleme:
        Zonguldak'ta soluk borusuna yemek parçası kaçan 10 yaşındaki öğrenci, öğretmenin uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.


        İbrahim Fikri Anıl Ortaokulunda 6 yıldır görev yapan Türkçe öğretmeni Erdal Karakaya, 5 Mayıs'ta ders işleyeceği sınıfa gireceği sırada, dışarı çıkan 5. sınıf öğrencisinin nefes alamadığını gördü.


        Öğrencinin boğazını göstermesi üzerine Karakaya, Heimlich manevrası uygulayarak çocuğun yediği gözleme parçasının soluk borusundan çıkmasını sağladı.

        Karakaya'nın müdahalesi, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        - "Bahçede oyalanmayıp direkt derse gitmem çocuğumuz için şans oldu"

        26 yıllık öğretmen Erdal Karakaya, AA muhabirine, olayın yaşandığı gün okulun bahçesinde nöbetçi olduğunu söyledi.

        Nöbeti bitip sınıfın önüne geldiğinde çocuğun can havliyle kendini dışarı attığını anlatan Karakaya, "Çocuk boğazını göstererek nefes alamadığını işaret etti. Zıplıyordu önümde. Müdahale etmemiz gerektiğini hissettim. Heimlich manevrası yapmak istedik. Çocuk zaten bilinçliydi. Hemen önüme geldi. Anlık olay. Heimlich manevrası yaptık. Çok şükür çocuğumuzun boğazındaki yiyecek çıktı." dedi.


        Karakaya, öğrencinin kurtulmasına çok sevindiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Öğrencim kurtulduktan sonra bana, 'İlk manevrayı yaptığınızda madde çıkmayınca öleceğimi sandım öğretmenim.' dedi. Bu beni çok etkiledi. İkincisinde 'Tamam, çıktı.' deyince çocuk da rahatladı ben de rahatladım. Bahçede oyalanmayıp direkt derse gitmem çocuğumuz için de şans oldu. Biraz oyalanmış olsaydım daha kötü sonuçlar olabilirdi diye düşünüyorum."

        Karakaya, Milli Eğitim Bakanlığınca verilen ilk yardım eğitimlerine katıldığını, bu müdahaleleri öğrenciler de dahil herkesin bilmesi gerektiğini dile getirdi.


        - "Heimlich manevrası hayat kurtarıcı"

        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Şükran Koca da soluk borusuna bir şey kaçan kişilerde Heimlich manevrasının hayat kurtarıcı olduğunu söyledi.

        Bu manevranın bilen herkes tarafından uygulanabileceğini belirten Koca, soluk borusuna bir şey kaçan kişilerin konuşamayacağını, nefes alamayacağını ve renginde morarma olabileceğini anlattı. Koca, morarma ve konuşamama durumunda kişide tam tıkanma söz konusuysa bu manevranın uygulanması gerektiğini dile getirdi.


        Koca, Heimlich manevrasının seri olarak 5 kez yapıldığını, cisim çıkarıldığında da herhangi bir sıkıntı oluşturup oluşturmadığını değerlendirmek için kişinin sağlık merkezlerine yönlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

