Yerin altından gelen şifa!

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ÇIKARTILMASI BİR HAYLİ ZOR Köy Muhtarı Daim Danişment, insan gücüyle kilin çıkartılmasının zor olduğunu ifade ederek, “Bu kilin özelliği çok. Şampuan olarak kullanılınca saçta kepek yapmıyor. Maske olarak kullanılıyor. Bazı bayanlar yiyor. 2-3 metre toprağın altından çıkartıyoruz ama fazla değerlendiremiyoruz. Buranın değerlendirilmesini istiyoruz.

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Rağbet çok ama çıkartması zor. 100-200 kilo kil çıkartmak için en az bir gün uğraşıyorsun. Buradan götürüp satanlar var. Burası en az 150 yıllık. Buranın asıl kaşifi Veli Kılavuz, o çıkartıp at arabası ve eşek arabasıyla götürüp köylerde satarlardı” dedi.