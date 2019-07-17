Yerleştirme puanı, üniversiteli gençler için önemli unsurlardan biri oluyor. Yükseköğretim programlarına öğrenci alınmasında, Merkezi Yerleştirme ve Özel Yetenek Sınavıyla Seçme olmak üzere iki farklı yöntem kullanılıyor. Peki, ÖSYM yerleştirme işlemi nasıl yapılıyor? Yerleştirme puanına dair önemli notlar haberimizde...

YERLEŞTİRME PUANI NEDİR?

Y-TYT puanı, Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) için hesaplanan yerleştirme puanını ifade etmektedir. Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanıyor.

a) Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır.)

YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P ) + ( 0,03 x OBP )

b) Aday diğer alanlardan geliyorsa

YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P )

2018-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir. Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.

2020-YKS’den itibaren özel yetenek sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmek için adayların TYT

puanının en düşük 300 bininci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2019

ÖSYM YKS Yerleştirme sonuçları genellikle tercih işlemlerinin ardından 2 hafta sonra açıklanıyor. Üniversiteye kayıt işlemleri ise 19 Ağustos - 23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.