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Yerli halktan Jeep'e isim değişikliği talebi

Yakın zaman önce Stellantis bünyesine giren Jeep'in, yaklaşık 50 yıldır yollarda olan Cherokee modelinde isim tartışması yaşanıyor. Söz konusu modelin ismine, ABD'deki yerli halklardan biri olan Cherokeelerden itiraz geldi. Ülkenin Oklahoma eyaletinde yerleşik düzenini sürdüren Cherokee halkı, söz konusu modelin isminin değiştirilmesi için yetkililere başvuruda bulundu. Cherokee şefi Chuck Hoskin, "Bunun iyi niyetli bir yerden geldiğine eminim, ancak ismimizin bir arabanın yanına yapıştırılması bizi onurlandırmıyor" dedi

Yerli halktan Jeep'e isim değişikliği talebi - haberler
50 yıllık modele yerli halktan itiraz
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Arazi aracı üreticisi Jeep'in en çok bilinen modeli 'Cherokee' de isim değişikliği tartışması yaşanıyor. ABD'li otomotiv yayını Car and Driver'in haberine göre, ülkenin Oklahoma eyaletinde yerleşik düzenini sürdüren Cherokee halkı, söz konusu modelin isminin değiştirilmesi için yetkililere başvuruda bulundu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Cherokee şefi Chuck Hoskin, "Bunun iyi niyetli bir yerden geldiğine eminim, ancak ismimizin bir arabanın yanına yapıştırılması bizi onurlandırmıyor. Bizi onurlandırmanın en iyi yolu, egemen hükümetimiz, bu ülkedeki rolümüz, tarihimiz, kültürümüz ve dilimiz hakkında bilgi edinmek ve kültürel uygunluk konusunda federal olarak tanınan kabilelerle anlamlı bir diyalog kurmaktır" dedi.

Cherokeelerin talebine Jeep'tan gelen yanıtta ise, "Araç isimlerimiz yıllar boyunca, yerli Amerikan halkını asalet, cesaret ve gururlarından dolayı onurlandırmak ve kutlamak için özenle seçilmiş ve yetiştirilmiştir. Cherokee halkı ile saygılı ve açık bir diyaloğa her zamankinden daha çok bağlıyız" denildi.

1974 YILINDA YOLLARA ÇIKTI

PSA ve FCA'nın birleşmesi sonrası Stellantis bünyesine giren Jeep, yeni oluşan otomotiv grubunun en kârlı markası olarak biliniyor.

Markanın ilk Cherokee modeli 1974 yılında yollara çıkmıştı. 2001 yılında dünyanın diğer pazarlarının aksine Kuzey Amerika pazarında Liberty ismi ile satılmaya başlanan model, 2013 yılında tanıtılan güncel nesli ile yeniden Cherokee adını almıştı.

Jeep, ABD'de bir başka yerli halk olan Mojave adını da diğer bir modelinde donanım paketi olarak kullanıyor.

Jeep'in olası bir isim değişikliği kararından iki modeli etkilenecek. Markanın d-segment SUV modelinin ismi Cherokee iken, e-segment SUV modelinin ismi ise Grand Cherokee.

Öte yandan, günümüzde ABD sınırları içerisinde 250 bin Cherokee'nin yaşadığı tahmin ediliyor.

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