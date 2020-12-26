Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerOtomobilYerli otodan heyecan yaratan açıklama - otomobil haberleri
ABONE OL

TOGG'dan heyecan yaratan paylaşım

Ön gösteriminin üzerinden tam 1 yıl geçen Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) geliştirdiği yerli otomobil ile ilgili heyecan yaratan bir bekleyiş başladı. TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "27 Aralık saat 11:00’i bekleyin" ifadeleri yer aldı. TOGG'un yapacağı açıklamanın ne olacağı da merak konusu haline geldi

Yerli otodan heyecan yaratan açıklama - otomobil haberleri
HABERTURK.COM

Yerli otomobili geliştirme çalışmalarını sürdüren Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG),sosyal medya hesabından merak uyandıran bir paylaşımda bulundu.

TOGG'un geliştirdiği elektrikli yerli otomobilin ön gösterimin yıldönümünde yapılan paylaşımda, "27 Aralık saat 11:00’i bekleyin" ifadeleri yer aldı. Bu açıklama ile, TOGG'un yapacağı açıklamanın ne olacağı da merak konusu haline geldi.

TOGG, geçen yıl 27 Aralık’ta "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" adıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen tanıtımda, "C-SUV", C-sedan" modellerin özelliklerini ilk kez kamuoyuyla paylaşmıştı.

TOGG, üretim tesisinin inşaatına da 18 Temmuz'da başlamıştı. Bursa'nın Gemlik ilçesinde 1.2 milyon metrekarelik alan üzerinde inşa edilen fabrikanın 18 ayda tamamlanması bekleniyor.

Gerekli altyapıların tamamlanmasının ardından TOGG fabrikasında ilk araçların 2022'nin son çeyreğinde seri üretim bandından inmesi planlanıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Karsan'dan Fransız gruba 5'inci teslimat
OTOMOBİLKarsan'dan Fransız gruba 'Jest' teslimat
Yerli oto 1 yılda önemli mesafe aldı - otomobil haberleri
OTOMOBİLYerli oto 1 yılda önemli mesafe aldı
Dünyada en çok tercih edilen otomobil markaları - otomobil haberleri
OTOMOBİLDünyada en çok onlar tercih ediliyor
SON DAKİKA KAMPANYA! Aralık ayına özel otomobil indirimleri
OTOMOBİLFaizleri yıl sonuna özel sıfırladılar
Japonya elektrikli araçlara geçmeye hazırlanıyor - otomobil haberleri
OTOMOBİLFosil yakıtlı araçlara son verecek
İkinci el araba fiyatları düşer mi? İkinci el araba fiyatlarında son gelişmeler
OTOMOBİLİkinci el araba fiyatları düşer mi?
Volvo Trucks gelecek hedeflerini paylaştı - otomobil haberleri
OTOMOBİLKamyonlarının tamamı elektrikli olacak
Araç muayenesinde mobil uygulama dönemi - otomobil haberleri
OTOMOBİLAraç muayene sırası cepten alınabilecek
Koreli üreticiden iflas başvurusu - otomobil haberleri
OTOMOBİLKoreli üreticiden iflas başvurusu
Kısa süreli kiralama başlattı - otomobil haberleri
OTOMOBİLKiralamaya esneklik getirdi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X