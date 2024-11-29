Yeşil mercimek faydaları ve zararları! Yeşil mercimek faydaları nelerdir, kolesterolü düşürür mü?
Yeşil mercimek, dünya genelinde yaygın olarak tüketilen besleyici bir bakliyat türüdür. Küçük, yuvarlak ve yeşil renkteki bu mercimek, zengin protein, lif, vitamin ve mineral içeriğiyle sağlıklı bir diyeti destekleyen önemli bir besin kaynağıdır.
Düşük glisemik indeksi sayesinde kan şekerini dengelemeye yardımcı olurken, aynı zamanda kalp sağlığını destekleyen çözünür lifler ve kolesterolü düşürme özellikleri ile de öne çıkar. Hem besleyici hem de düşük kalorili olması nedeniyle kilo kontrolüne yardımcı olabilir. Peki, yeşil mercimek neye iyi gelir?
YEŞİL MERCİMEK FAYDALARI
Yeşil mercimek, sağlığa pek çok fayda sağlayan besleyici bir bakliyattır. İşte yeşil mercimeğin bazı önemli faydaları:
YEŞİL MERCİMEK ZARARLARI
Yeşil mercimek, genel olarak sağlıklı bir besin kaynağı olsa da, bazı durumlarda tüketimi bazı kişiler için sorun yaratabilir. İşte yeşil mercimeğin olası zararları ve dikkat edilmesi gereken noktalar:
YEŞİL MERCİMEK KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR MÜ?
Yeşil mercimek kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir. Yeşil mercimek, çözünür lif içerdiği için, bağırsaklarda çözünerek kötü kolesterol (LDL) seviyelerini düşürebilir. Ayrıca, yeşil mercimekteki diğer besin öğeleri, kalp sağlığını destekler ve damarların temiz kalmasına yardımcı olur. Düzenli mercimek tüketimi, sağlıklı bir kolesterol seviyesinin korunmasına katkı sağlayabilir.
YEŞİL MERCİMEK FAYDALARI CANAN KARATAY
Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı beslenme konusunda yeşil mercimeği sıkça önerir. Karatay’a göre, yeşil mercimek, düşük glisemik indeksi sayesinde kan şekerini dengelemeye yardımcı olur.
Aynı zamanda, lif, protein ve mineral açısından zengin olduğu için, metabolizmanın düzenlenmesine, tokluk hissinin uzun süre korunmasına ve sindirim sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olur. Karatay, yeşil mercimeğin sağlıklı bir diyetin parçası olarak özellikle kalp hastalıkları ve şeker hastalığı gibi sorunları önleyebileceğini vurgulamaktadır.
YEŞİL MERCİMEK HAMİLELİKTE TÜKETİLİR Mİ?
Yeşil mercimek, hamilelik döneminde tüketilmesi faydalı olan besinlerden biridir. Yüksek demir ve folat içeriği ile hamile kadınların ihtiyaç duyduğu besin maddelerini sağlar. Folat, özellikle gebeliğin erken dönemlerinde bebeğin sağlıklı gelişimi için önemlidir ve nöral tüp defektlerinin önlenmesine yardımcı olabilir. Mercimeğin pişirilmesi gerektiği unutulmamalıdır çünkü çiğ mercimek toksik olabilir. Aşırı miktarda tüketilmemeli ve dengeli bir şekilde öğünlere dahil edilmelidir.
BEBEKLERE YEŞİL MERCİMEK VERİLİR Mİ?
Yeşil mercimek, bebeklere 7-8 aylıkken, püre haline getirilerek verilebilir. Bu, bebeğin katı gıdalara geçiş döneminde protein ve demir alımını artırmak için iyi bir seçenektir. Ancak, mercimek gaz yapıcı özelliklere sahip olabileceği için, bebeklerde gaz sancılarına yol açmamak adına küçük porsiyonlarla başlanmalıdır.
Bebeklerin sindirim sistemi hassas olduğundan, mercimeğin iyi pişirilmesi ve iyice ezilmesi önemlidir. Ayrıca, bebeklere mercimek verirken alerjik reaksiyonları gözlemlemek için dikkatli olunmalıdır.