Beyazperde’de oyuncular kadar onların kullandıkları otomobiller de büyük hayran kitlesi edinmişti.

Bunlardan biri; Türk sinemasında babacan tavırları, tatlı sert karakteri ile unutulmaz oyuncuları arasında kendine özel bir yer edinen Hulusi Kentmen’in yıllarca kullandığı 1956 Ford Fairline Convertible.

Üstü açık mavi beyaz renklerdeki klasikleşmiş bu otomobil festivalin en nadide parçalarından biri olacak. Hulusi Kentmen’e ait zamanın en gözde otomobillerinden biri olan bu araç aynı zamanda Türk Sinemasının farklı yapıtlarında da birçok ünlü aktör tarafından kullanılmıştı.

"Haydi Nebahat abla, dümenimiz yolunda, gazla ablacığım gazla” şarkısının sözleri bir kuşağın hala dilinde. 1970 yılı yapımı “Şoför Nebahat” filminde usta oyuncu Fatma Girik’in, babası öldükten sonra şoförlük yapmak zorunda kalarak kullandığı 1952 model Plymouth Sedan marka araç da 2.Uluslararası Klasik Araç Festivalinde sinema ve otomobil tutkunlarıyla buluşacak.

Yeşilçam’ın unutulmaz komedi filmlerinin en önemli oyuncularından biri olan Zeki Alasya’nın 1960 model Chevrolet Impala’sı da festivalde ilgiyi üzerinde toplayacak. Ziyaretçileri nostaljik bir yolculuğa çıkaracak kırmızı renkte üstü açılabilir bu otomobil, 1972 yılında Ertem Eğilmez’in yönetmenliğini yaptığı ve Tarık Akan ve Filiz Akın paylaştıkları “Tatlı Dillim” filminde de kullanılmıştı.

Bunların yanında ayrıca; Müzeyyen Senar’ın sıfır olarak ilk satın aldığı ve uzun yıllar severek kullandığı 1970 Anadol’u, Ayhan Işık’ın 1966 model Mercedes’i, Sadri Alışık’ın 1957 Chevrolet Belair’ini de festivalde yakından görmek mümkün olacak. Klasik otomobillere olan tutkularıyla bilinen Burhan Öcal, Serdar Gökhan, Rasim Öztekin ve İlker Ayrık gibi bir çok ünlü isim de günümüzde kullandıkları klasik otomobilleriyle birlikte katılımcılar arasındaki yerlerini alacak.

DEVRİM MODELİ'NİN REPLİKASI DA FESTİVALDE

Festivalde ziyaretçileri sürprizler de bekliyor olacak. Klasik otomobiller ve Yeşilçam etkinliği, bit pazarı, konserler ve sinema da festival etkinlikleri arasındaki yer alacak. İlk Türk otomobili Devrim’in filmi de klasik otomobiller severler için sürekli gösterimde olacak. Ayrıca, Devrim’in replika modeli de sinema alanında sergilenecek.