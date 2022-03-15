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Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu instagram paylaşımları...

Güzelliğiyle büyüleyen Yeşilçam'ın usta ismi Gülşen Bubikoğlu, sayısız filmde rol aldı. Kurtar Beni filmiyle Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü alan Gülşen Bubikoğlu, yıllardır ekranlardan uzakta bir hayat sürüyor. İşte, Gülşen Bubikoğlu instagram paylaşımları...

  • 01
    Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu instagram paylaşımları, Gülşen Bubikoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    Güzelliğiyle büyüleyen Yeşilçam'ın usta ismi Gülşen Bubikoğlu, sayısız filmde rol aldı. 
  • 02
    Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu instagram paylaşımları, Gülşen Bubikoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    Kurtar Beni filmiyle Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü alan Gülşen Bubikoğlu, yıllardır ekranlardan uzakta bir hayat sürüyor.
  • 03
    Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu instagram paylaşımları, Gülşen Bubikoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    Peki, Gülşen Bubikoğlu kimdir? İşte, Gülşen Bubikoğlu instagram paylaşımları...
  • 04
    Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu instagram paylaşımları, Gülşen Bubikoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    GÜLŞEN BUBİKOĞLU KİMDİR?

    Gülşen Bubikoğlu, 5 Aralık 1954 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Lise eğitimini Fatih Kız Lisesi’nde tamamladıktan sonra LCC kursunu bitirdi.
  • 05
    Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu instagram paylaşımları, Gülşen Bubikoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    1973 yılında düzenlenen geleneksel Ses Dergisi artist yarışmasına katılan Gülşen Bubikoğlu, ilk elemelerden itibaren dikkatleri üzerine çekti ve yarışmanın rakipsiz favorisi oldu.
  • 06
    Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu instagram paylaşımları, Gülşen Bubikoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    Yarışmanın yıldız adayı olan Gülşen Bubikoğlu, birçok yapım şirketi tarafından yalnızca kendi işletmelerinde çalışması şartıyla isteniyordu.
  • 07
    Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu instagram paylaşımları, Gülşen Bubikoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    Gülşen Bubikoğlu, Türker İnanoğlu’nun yapımcılığını üstlendiği Yaban filmi ile Yeşilçam dünyasına merhaba dedi.
  • 08
    Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu instagram paylaşımları, Gülşen Bubikoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    1974 yılında yapımcısı Türker İnanoğlu ile dünya evine giren Gülşen Bubikoğlu, 1977 yılında Zeynep İnanoğlu’nu dünyaya getirdi.
  • 09
    Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu instagram paylaşımları, Gülşen Bubikoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    Gülşen Bubikoğlu Erler Film'in bir numaralı kadın yıldız oyuncusu oldu ve çevirdiği filmlerle güldürüye, drama, duygusal ve hareketli filmlere yatkınlığını göstererek hem seyircinin büyük beğenisini kazandı hem de Türk sinemasının yıldızları arasında özel bir yer edindi.
  • 10
    Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu instagram paylaşımları, Gülşen Bubikoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    Gülşen Bubikoğlu, uluslararası projeler içinde yer aldı. Baş Belası, Üçkağıtçılar ve Mücevher Hırsızları gibi filmlerde İtalyanlar ile birlikte çalıştı.
  • 11
    Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu instagram paylaşımları, Gülşen Bubikoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    Türk sinemasının yıldızları arasında yer alan yetenekli oyuncu, Macaristan, Moskova, Kuveyt, Cannes gibi festivallerde Türkiye’yi temsil etti.
  • 12
    Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu instagram paylaşımları, Gülşen Bubikoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    1981 yılında ilki çekilen Gırgıriye filminde canlandırdığı Gülliye karakteri ile izleyiciler tarafından dikkatleri üzerine çekti. 
  • 13
    Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu instagram paylaşımları, Gülşen Bubikoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    Serinin devam filmleri; Gırgıriyede Şenlik Var, Gırgıriyede Cümbüş Var ve Gırgıriyede Büyük Seçim ise unutulmazlar filmler arasına girdi.
  • 14
    Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu instagram paylaşımları, Gülşen Bubikoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 15
    Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu instagram paylaşımları, Gülşen Bubikoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 16
    Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu instagram paylaşımları, Gülşen Bubikoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 17
    Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu instagram paylaşımları, Gülşen Bubikoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 18
    Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu instagram paylaşımları, Gülşen Bubikoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 19
    Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu instagram paylaşımları, Gülşen Bubikoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 20
    Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu instagram paylaşımları, Gülşen Bubikoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 21
    Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu instagram paylaşımları, Gülşen Bubikoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 22
    Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu instagram paylaşımları, Gülşen Bubikoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 23
    Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu instagram paylaşımları, Gülşen Bubikoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 24
    Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu instagram paylaşımları, Gülşen Bubikoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 25
    Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu instagram paylaşımları, Gülşen Bubikoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 26
    Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu instagram paylaşımları, Gülşen Bubikoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 27
    Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu instagram paylaşımları, Gülşen Bubikoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 28
    Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu instagram paylaşımları, Gülşen Bubikoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 29
    Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu instagram paylaşımları, Gülşen Bubikoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

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