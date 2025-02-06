20'lik diş, en son çıkan yetişkin dişleridir. 20 yaş dişleriyle ilgili bilmeniz gerekenleri sizler için derledik.

20'LİK DİŞ NEDİR?

Diş gelişimi, bebeklikte 6 ay ile 3 yaş arasında tamamlanan altta 10, üstte 10 olmak üzere toplamda 20 adet olan süt dişleri ile başlamaktadır. 9-10 yaşlarından itibaren ise süt dişleri yavaş yavaş dökülmektedir. Dökülen bu dişler ise yerini yetişkin dişlerine bırakır. Toplamda 32 tane olması gereken yetişkin dişlerinin 28 tanesi çocukluk ya da erken ergenlik döneminde tamamlanmış olur. Kalan 4 adet diş ise alt ve üst çenede en arka kısımda yer alan 20’lik dişlerdir.

Bu dişler 20 yaş civarında çıkmaktadır. Fakat genellikle sağlıklı bir şekilde çıkamazlar. Gömülü ya da yarı gömülü olarak kalabileceği gibi yetersiz alan nedeniyle de diş eti altında kalabilirler.

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20'LİK DİŞ KAÇ YAŞINDA ÇIKMAYA BAŞLAR?

Yirmi yaş dişleri 20 yaşında çıkmak zorunda değildir. Genellikle 17 - 25 yaş aralığında çıkma eğilimdedirler. 20 yaş dişlerinin çıkmaması bu dişlerin olmadığı anlamına gelmemektedir. Çoğu zaman gömülü kalmaları nedeniyle kişide ağrıya neden olmadığı durumlarda yirmilik dişler fark edilmezler.

YİRMİ YAŞ DİŞLERİNİN ÇIKMA BELİRTİLERİ NEDİR?

Diş etlerinde yeterli alan bulan ve olması gerektiği gibi çıkan 20’lik diş herhangi bir rahatsızlık belirtisine yol açmaz. Yirmilik dişlerin çıkışı ya da gömülü kalması durumunda sıklıkla ortaya çıkan belirtiler aşağıdaki gibidir:

- Diş ve diş etlerinde ağrı oluşması,

- Diş eti hassasiyeti,

- Çeneye ve kulağa vuran ağrıların varlığı,

- Lenf bezlerinde şişliklerin oluşması,

- Baş ağrısı,

- Ağızda kötü koku oluşması,

- Çiğneme sırasında ağrı hissetme

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20 YAŞ DİŞLERİ İLE İLGİLİ MERAK EDİLEN SORULAR

1. 20 YAŞ DİŞLERİ NE GİBİ SORUNLAR YAŞATIR?

Eğer çene darlığı gibi bir durum yaşıyorsanız ve ağız sağlığınıza yeterli ilgiyi gösteremiyorsanız dişlerinizde iltihaplanmaların meydana gelmesi kaçınılmaz olabilir. Bunu takiben diş etrafındaki dokularda da meydana gelecektir. 20 yaş dişleri yemek fazlalıklarının en çok toplandığı yer olduğu için yeterli bakım yapılmadığında çürümeler oluşabilir. Bu çürümeler kokuya da neden olmaktadırlar.

2. 20 YAŞ DİŞLERİNİN ÇEKİLMESİ ZORUNLU MUDUR?

20’lik yaş dişlerinde çekilmeler zorunlu değildir. Fakat kullanılabilir olduğu sürece. 20 yaş dişleri de diğer dişler ve organlar gibi korunmalıdır. 20 yaş dişleri, henüz çıkamamış ve diğer dişlere baskı yapıyorsa dişlerin çürümesine, sıkıştırma yapması nedeni ile de çarpıklığa neden olabilir.