Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Yıkım çalışmasında insan kemikleri bulundu! | Son dakika haberleri

        Yıkım çalışmasında insan kemikleri bulundu!

        Konya'nın Karapınar ilçesindeki yıkım çalışmalarında 3 kafatası ve kemik parçaları bulundu. Kazı çalışmasını durduran belediye çalışanları, durumu polise bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 20:23 Güncelleme: 02.09.2024 - 20:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yıkım çalışmasında insan kemikleri bulundu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Karapınar ilçesindeki kentsel dönüşüm alanında yürütülen yıkım çalışmaları sırasında insan kemikleri bulundu.

        Sultan Selim Camisi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yıkım çalışması yapan işçiler, kazı esnasında 3 kafatası ve kemik parçaları gördü.

        Kazı çalışmasını durduran belediye çalışanları, durumu polise bildirdi.

        Kısa sürede olay yerine gelen Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kafatası ve birçok kemiğin bulunduğu yeri muhafaza altına aldı.

        Kemikler Adli Tıp Kurumuna götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Konya'nın Karapınar ilçesindeki kentsel dönüşüm alanında yürütülen yıkım çalışmaları sırasında insan kemikleri bulundu.

        REKLAM

        Sultan Selim Camisi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yıkım çalışması yapan işçiler, kazı esnasında 3 kafatası ve kemik parçaları gördü.

        Kazı çalışmasını durduran belediye çalışanları, durumu polise bildirdi.

        Kısa sürede olay yerine gelen Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kafatası ve birçok kemiğin bulunduğu yeri muhafaza altına aldı.

        Kemikler Adli Tıp Kurumuna götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Amerikan askerinin başına çuval geçirdiler! 15 gözaltı
        Amerikan askerinin başına çuval geçirdiler! 15 gözaltı
        Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ın amcası tutuklandı
        Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ın amcası tutuklandı
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        Paramotorlu teröristlerin kimliği belli oldu!
        Paramotorlu teröristlerin kimliği belli oldu!
        Galatasaray'da flaş ayrılık!
        Galatasaray'da flaş ayrılık!
        'Netanyahu ateşkes için yeterli çaba göstermiyor'
        'Netanyahu ateşkes için yeterli çaba göstermiyor'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Victor Osimhen Galatasaray'da!
        Victor Osimhen Galatasaray'da!
        Milli sporcular rekor için yarışacak!
        Milli sporcular rekor için yarışacak!
        Büyüme neden beklentinin altında kaldı?
        Büyüme neden beklentinin altında kaldı?
        Uyum haftasının ilk gününde akılalmaz kaza: Öğretmenin okul bahçesinde aracıyla çarptığı 7 yaşındaki Miray'dan acı haber
        Uyum haftasının ilk gününde akılalmaz kaza: Öğretmenin okul bahçesinde aracıyla çarptığı 7 yaşındaki Miray'dan acı haber
        Kasım Gülpınar YRP'den istifa etti
        Kasım Gülpınar YRP'den istifa etti
        "Nehir yatağında bir uzaylı kafası buldum!"
        "Nehir yatağında bir uzaylı kafası buldum!"
        Maccabi'den Beşiktaş açıklaması
        Maccabi'den Beşiktaş açıklaması
        Avrupa'nın son paganlarının diyarı
        Avrupa'nın son paganlarının diyarı
        Immobile-Manaj pozisyonu için hakemler ne dedi?
        Immobile-Manaj pozisyonu için hakemler ne dedi?
        Türkiye'de defnedilecek
        Türkiye'de defnedilecek
        "Kazanan haklıdır"
        "Kazanan haklıdır"
        6 yeni modelin fiyatı kaskodan ortaya çıktı
        6 yeni modelin fiyatı kaskodan ortaya çıktı
        İhracatta ağustos rekoru
        İhracatta ağustos rekoru