Yılan zehrinden ilaç yapımı için çalışıyorlar

Ege Üniversitesi (EÜ) Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Göçmen ve ekibi, Türkiye'deki zehirli yılan türlerini inceleyerek, zehirlerin ilaç yapımında kullanılabilmesi için çalışma yürütüyor.

EÜ'den yapılan açıklamada, Prof. Dr. Göçmen ve ekibinin, bugüne kadar 60'tan fazla yeni yılan türü ve alt türünü tanımladığı belirtildi.

AA'nın haberien göre; açıklamada, son dönemdeki çalışmalarında Kafkas yılanının yeni bir alt türünü tanımlayan ekibin, bu canlıya "lyciensis" adını koyduğu ifade edildi.

ANNESİNİN İSMİNİ VERDİ

Açıklamada, Prof. Dr. Göçmen'in, Muğla'da semenderler konusunda çalışma yaptığı sırada annesi hayatını kaybedince, bu süreçte belirlenen yeni semender alt türüne annesinin Ülfet olan isminin Latinceleştirilmiş hali "ulfetae" ismini verdiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Göçmen, özellikle insan sağlığı açısından önemli olabilecek çalışmaları bulunduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Sürüngenlerle ilgili çalışma ve araştırmalar yürütüyoruz. Yılan zehirlerindeki etken maddeleri belirleyip, bunların sağlığa faydalı olabilecek yönleri, antimikrobiyal, iltihap giderici, bunun dışında kanser giderici ya da kanser önleyici ilaçlar yapılması açısından, etken maddenin ne olduğunu bularak da çalışmalar yapıyoruz. Bu bulgular ile farmakolojik çalışmalara da ışık tutuyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre, Prof. Dr. Göçmen ve ekibini ziyaret eden EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, EÜ Fen Fakültesinin biyoloji alanında ciddi bir araştırma merkezi olduğunu ifade etti.

Yılan zehrinin ilaç geliştirmede kullanılmasının önemli alanlardan birisi olduğunu anlatan Prof. Dr. Budak, çalışmaları yakından takip ettiklerini belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ