Yılbaşı makyajı nasıl olmalı? İşte yılbaşı makyaj örnekleri
26.12.2018 - 10:25 | Güncelleme: HABERTURK.COM
Yılbaşı için kıyafetlerinizi hazırladınız, peki kıyafetinize uygun nasıl bir makyaj yapacağınıza karar verdiniz mi? Cildinizin daha canlı ve makyajınızın daha pürüzsüz durması için bu önerileri dikkate almanızı tavsiye ediyoruz. İşte yeni yıla kısa süre kala aklınızda bir fikir oluşmasını sağlayacak ve sizi gecenin yıldızı yapacak yılbaşı makyajı tüyoları...
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'Yılbaşı makyajı nasıl yapılır?' sorusuna yanıt arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılbaşı için kıyafet hazırlıklarınız tamamsa geriye yılbaşı makyajı kalıyor. Yeni yıla sayılı günler kala, yılbaşı makyajınızın nasıl olacağını düşünmeye başladıysanız, sizi gecenin yıldızı yapacak yılbaşı makyajı önerilerini sizler için bir araya getirdik.
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Güzel ve iyi duran bir makyajın sırrı sağlıklı bir cillten geçiyor. Bu nedenle makyaja başlamadan önce cildinizi iyi nemlendirmeli, gerekirse maske yapmalı ve cilde parlaklık kazandırmalısınız.
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Sıra geldi makyaja! Günlük hayatta rahatlıkla kullanamadığınız iddali ve çarpıcı makyajları yılbaşında rahatlıkla tercih edebilirsiniz.
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Makyajınıza ekleyeceğiniz küçük detaylarla sade makyajınızı ön plana çıkarıp farklılaştırabilirsiniz. Örneğin renkli pigmentler kullanıp iddiayı artırabilirsiniz.
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Yeni yıl partilerinin imza makyajı olan "kırmızı ruj ve eyeliner" yılbaşı makyajı için en kolay ve güzel sonuç veren seçeneğiniz olacaktır.
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Tüm dikkati dudaklara verip gözlerinize ince bir eyeliner çekerek görünümünüzü tamamlayabilirsiniz.
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Hep siyah eyeliner sürmekten sıkılmadınız mı? "glitter eyeliner" yılbaşı makyajı için hem farklı hem de renkli bir seçenek olacaktır. Yılbaşı gecesi cesur davranmaktan çekinmeyin. Altın veya gümüş tonlarda tercih edebileceğiniz renklerle gözlerinize ışıltı katın!
Özel gecelerin kurtarıcısı olan smokey eye diğer ismiyle dumanlı göz makyajı yılbaşı için oldukça uygun bir seçenek. Genellikle siyah göz makyajı tercih edilirken, kıyafetinize uygun olarak koyu gri, yeşil ve bordo renklerden de bir dumanlı göz makyajı yapabilirsiniz.
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Smokey eye yaparken dudaklarınıza nude tonlar uygulamayı unutmamalısınız. Sezonun son trendi olan renksiz dudak parlatıcıları dikkati dudaklardan uzaklaştırıp gözlerinizin daha da ortaya çıkmasına yardımcı olacaktır.
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Ve highlighter... 2017 yılına en çok damga vuran makyaj stili kesinlikle "aydınlık görünüm". Bizce yılbaşına da en çok ışıl ışıl görünmek yakışır. Makyajınıza başlamadan baz olarak cildinizi daha parlak ve aydınlık gösterecek bir baz seçmeyi ihmal etmeyin.
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Likit aydınlatıcınızın üzerine sabitleyici pudra kullanarak ışıltınızın kalıcılığını artırabilirsiniz.
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Makyanızın tüm gece yüzünüzde bozulmadan durabilmesi için ise en son ışıltılı bir makyaj sabitleme spreyi sıkmalısınız.
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Başka bir seçenek olarak yılbaşı makyasında takma kirpik tercih edebilirsiniz. Günlük hayatta pek tercih edilemeyen takma kirpikler böyle özel geceler için tam bir kurtarıcı! Göz alıcı kirpiklerinizle koyu veya nude tonlarda bir ruju isteğinize göre uygulayabilirsiniz.
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Kırmızıya rakip bordo ruj oldukça iddalı ama yılbaşı için de en uygun seçeneklerden bir tanesi! Göz ve dudaklarda aynı renkleri kullanmak yine bu yılın iddialı trendlerinden biri oldu. Kullanacağınız bordo far ve rujun aynı tonlarda olmasına dikkat etmelisiniz!
Bakır renk makyajlar tercih edebilir, aydınlatıcınızla o geceye hazır olabilirsiniz. Şampanya rengi aydınlatıcılar ve altın rengi ışıltılı farlar uyumlu olacaktır. Bu yılın modası da zaten metalik renkler değil mi zaten!
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Ten renginizle aynı renk makyaj hata yapma şansınızı sıfıra düşürür. Çok fazla uğraşmadan şık bir görünüme ulaşmak istiyorsanız bu seçenek tam da size göre!
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Yılbaşı makyajınızın daha boyutlu durmasını istiyorsanız kontür işleminden de kaçırmayın. Yüz kontürleme yılbaşı fotoğraflarında daha iyi çıkmanıza yardımcı olacaktır.
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