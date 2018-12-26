Yılbaşı makyajı nasıl olmalı? İşte yılbaşı makyaj örnekleri

Yılbaşı için kıyafetlerinizi hazırladınız, peki kıyafetinize uygun nasıl bir makyaj yapacağınıza karar verdiniz mi? Cildinizin daha canlı ve makyajınızın daha pürüzsüz durması için bu önerileri dikkate almanızı tavsiye ediyoruz. İşte yeni yıla kısa süre kala aklınızda bir fikir oluşmasını sağlayacak ve sizi gecenin yıldızı yapacak yılbaşı makyajı tüyoları...