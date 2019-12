Yılbaşı mesajları en güzel resimli yeni yıl sözleri için aramalar devam ediyor. 2020 yılını güzel mesaj ve dileklerle kutlamak isteyenler için resimli yılbaşı mesajlarını derledik. İşte, 2020 yeni yıl mesajları...

2020 YENİ YIL MESAJLARI RESİMLİ

Her yıl biraz daha büyüyoruz, biraz daha eskiyor ömür, biraz daha değişiyor her şey. Sende büyüdün kocaman oldun meleğim. Ama hala daha dün gibi gözlerimin önünde ilk adımların. Seni çok seven annen. Yeni yılımız kutlu olsun güzel kızım.