GİRNE – İlk etabı 29 Ekim'de hizmete açılan İstanbul Havalimanı'nda imzası bulunan 5 şirketten oluşan konsorsiyuma liderlik eden Cengiz Holding, 2023 yılına kadar 1 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor. İstanbul Havalimanı'ndan ilk yurt dışı seferi olan Kıbrıs uçuşuna katılan ekonomi basının temsilcileriyle bir araya gelen Cengiz Holding Genel Müdür Yardımcısı Murat Ergönül, şirketin gelecek hedeflerini paylaştı.
Eti Bakır ve Eti Alüminyum'a 10 yılda toplam 1 milyar 175 milyon dolar yatırım yaptıklarını ifade eden Ergönül, Bu iki tesiste 5 bin kişiye istihdam sağladıklarını söyledi.
1.2 milyar dolar yatırımla inşa ettikleri Mardin Mazıdağı'ndaki Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri'nin bu yılın sonunda devreye alınacağını belirten Ergönül "Bu yılın sonunda Mardin'e alınacak 1.500 kişi ile birlikte sanayi şirketlerimizdeki toplam istihdam 6 bin kişiyi aşacak. Eti Bakır ve Eti Alüminyum'a yapılacak 1 milyar dolarlık yeni yatırımla 2023'e kadar sanayi tesislerimizde toplam istihdamımız 10 bin kişiye ulaşacak" dedi.
'YILDA 2 MİLYAR DOLAR AÇIĞI KAPATACAĞIZ'
Mazıdağı tesisinin yılbaşında tam kapasite hizmete girmesiyle yılda 1 milyar 450 milyon dolarlık cari açık ikamesine ulaşacaklarını aktaran Cengiz Holding Genel Müdür Yardımcısı Murat Ergönül şöyle konuştu: "2023 yılında Eti Bakır ve Eti Alüminyum'un devam eden 1 milyar dolar yeni yatırımlarının tamamlanmasıyla 2023 yılında yılda yaklaşık 2 milyar dolarlık açığı ikame edeceğiz. Türkiye'nin cari açığının yaklaşık 50-60 milyar dolar olacağını düşünürsek, yaklaşık yüzde 4'ünü Cengiz Holding karşılamış olacak."
'KOBALT DA ÜRETECEĞİZ'
Mardin'de akıllı telefonlar, tabletler, bilgisayar ve elektrikli arabalar gibi birçok teknoloji ürününü çalıştıran bataryaların ana maddelerinden kobaltı da üreteceklerini anlatan Ergönül şöyle konuştu: "Bildiğiniz gibi elektrikli araçlara küresel talebin artması, akıllı telefon üreten şirketlerin kobalta yatırım yapacağını açıklaması kobaltın ne kadar önemli bir maden olduğunu gösteriyor. Tonu 75 bin dolar civarında olan kobalt üretimi geçen yıl yüzde 1 azalarak 110 bin ton olarak gerçekleşti. Tesislerimiz üretime başladığında dünyanın sayılı kobalt üreticileri arasında yer alacağız. Yerli otomobilini yapmaya hazırlanan Türkiye, kobalt ile ilgili sıkıntı yaşamayacak."
'YANMAZ HALI ÜRETEMİNDE KULLANILACAK'
Eti Alüminyum Ar-Ge mühendisleri tarafından geliştirilen ve ATH adı verilen yanmayı geciktirici ürüne de vurgu yapan Ergönül, "ATH, EtiFine markasıyla otomotiv, uçak ve tren sektöründe iç döşemelerin yanı sıra yanmaz halı üretiminde de kullanılacak. İki stratejik ürün, Türkiye'nin ihtiyacından iki kat fazla üretilecek. Geri kalanının ise ihraç edilecek" diye konuştu.
'ETİ BAKIR'A 450 MİLYON DOLAR DAHA YATIRIM YAPACAĞIZ'
Cengiz Holding Genel Müdür Yardımcısı Murat Ergönül, Eti Bakır'a 2022 sonuna kadar 450 milyon dolarlık yeni yatırım yapacaklarını aktardı.
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