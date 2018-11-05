GİRNE – İlk etabı 29 Ekim'de hizmete açılan İstanbul Havalimanı'nda imzası bulunan 5 şirketten oluşan konsorsiyuma liderlik eden Cengiz Holding, 2023 yılına kadar 1 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor. İstanbul Havalimanı'ndan ilk yurt dışı seferi olan Kıbrıs uçuşuna katılan ekonomi basının temsilcileriyle bir araya gelen Cengiz Holding Genel Müdür Yardımcısı Murat Ergönül, şirketin gelecek hedeflerini paylaştı.

Eti Bakır ve Eti Alüminyum'a 10 yılda toplam 1 milyar 175 milyon dolar yatırım yaptıklarını ifade eden Ergönül, Bu iki tesiste 5 bin kişiye istihdam sağladıklarını söyledi.

Eti Bakır

1.2 milyar dolar yatırımla inşa ettikleri Mardin Mazıdağı'ndaki Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri'nin bu yılın sonunda devreye alınacağını belirten Ergönül "Bu yılın sonunda Mardin'e alınacak 1.500 kişi ile birlikte sanayi şirketlerimizdeki toplam istihdam 6 bin kişiyi aşacak. Eti Bakır ve Eti Alüminyum'a yapılacak 1 milyar dolarlık yeni yatırımla 2023'e kadar sanayi tesislerimizde toplam istihdamımız 10 bin kişiye ulaşacak" dedi.

'YILDA 2 MİLYAR DOLAR AÇIĞI KAPATACAĞIZ'



Mazıdağı tesisinin yılbaşında tam kapasite hizmete girmesiyle yılda 1 milyar 450 milyon dolarlık cari açık ikamesine ulaşacaklarını aktaran Cengiz Holding Genel Müdür Yardımcısı Murat Ergönül şöyle konuştu: "2023 yılında Eti Bakır ve Eti Alüminyum'un devam eden 1 milyar dolar yeni yatırımlarının tamamlanmasıyla 2023 yılında yılda yaklaşık 2 milyar dolarlık açığı ikame edeceğiz. Türkiye'nin cari açığının yaklaşık 50-60 milyar dolar olacağını düşünürsek, yaklaşık yüzde 4'ünü Cengiz Holding karşılamış olacak."



'KOBALT DA ÜRETECEĞİZ'



Mardin'de akıllı telefonlar, tabletler, bilgisayar ve elektrikli arabalar gibi birçok teknoloji ürününü çalıştıran bataryaların ana maddelerinden kobaltı da üreteceklerini anlatan Ergönül şöyle konuştu: "Bildiğiniz gibi elektrikli araçlara küresel talebin artması, akıllı telefon üreten şirketlerin kobalta yatırım yapacağını açıklaması kobaltın ne kadar önemli bir maden olduğunu gösteriyor. Tonu 75 bin dolar civarında olan kobalt üretimi geçen yıl yüzde 1 azalarak 110 bin ton olarak gerçekleşti. Tesislerimiz üretime başladığında dünyanın sayılı kobalt üreticileri arasında yer alacağız. Yerli otomobilini yapmaya hazırlanan Türkiye, kobalt ile ilgili sıkıntı yaşamayacak."

Mardin Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri

Bu yılın sonuna kadar devreye alınacak Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri'nin, 1 milyon 580 bin metrekarelik bir alanda 5 ana 12 yardımcı üniteden oluştuğunu belirten Ergönül, tesiste Eti Bakır Küre tesislerinde bakır ile birlikte çıkarılan diğer bir yan ürün olan piritin de kullanılacağını kaydetti. Ergönül "Pirit ekonomik değeri sınırlı olan bir ürün. Genelde içindeki zengin kükürt oranından dolayı gübre üretiminde kullanılan sülfürik asit üretiminde kullanılıyor. Gübre üretimi için gerekli olan diğer bir hammadde ise fosfat. Fosfat madeni de Mazıdağı'ndan elde ediliyor. Samsun'dan pirit cevherini buraya taşıyarak üretimi Mazıdağı'nda yapacak projeyi hayata geçirdik" ifadesini kullandı. Ergönül, yeni gübre fabrikasının, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin en büyük özel sektör yatırımı olacağına dikkat çekti.Seydişehir'de kurulu Eti Alüminyum'un cevherden alüminyum üreten Türkiye'nin tek tesisi olduğunu belirten Murat Ergönül, bu şirkete 540 milyon dolar yatırım yaptıklarını vurguladı. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ve iki yeni stratejik ürün ile 560 milyon dolar daha yatırım planladıklarını belirten Ergönül sözlerine şöyle devam etti: "Bu iki üründen biri olan ‘Özel alümina'yı halihazırda sadece ABD, Almanya, Çin ve Macaristan üretebiliyor. Stratejik ürünlerde kimse teknoloji paylaşmıyor. Bu nedenle her ülke kendisi geliştirmek zorunda. ‘Şeffaf zırh'ın hammaddesi olan özel alümina çok değerli ve temini zor olduğu için paranız olsa da istediğiniz kadar alamıyorsunuz. Bu ürünün geliştirilmesiyle birlikte yerli tank, yerli uçak, yerli otomobil, savaş gemisi, füze gibi çok önemli savunma sanayi araçlarının yapımında gerekli olan bir maddede sıkıntıyı aşmış olduk."

'YANMAZ HALI ÜRETEMİNDE KULLANILACAK'



Eti Alüminyum Ar-Ge mühendisleri tarafından geliştirilen ve ATH adı verilen yanmayı geciktirici ürüne de vurgu yapan Ergönül, "ATH, EtiFine markasıyla otomotiv, uçak ve tren sektöründe iç döşemelerin yanı sıra yanmaz halı üretiminde de kullanılacak. İki stratejik ürün, Türkiye'nin ihtiyacından iki kat fazla üretilecek. Geri kalanının ise ihraç edilecek" diye konuştu.

'ETİ BAKIR'A 450 MİLYON DOLAR DAHA YATIRIM YAPACAĞIZ'



Cengiz Holding Genel Müdür Yardımcısı Murat Ergönül, Eti Bakır'a 2022 sonuna kadar 450 milyon dolarlık yeni yatırım yapacaklarını aktardı.

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