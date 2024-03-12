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        Haberler Magazin Yıldız Çağrı Atiksoy'dan yeni paylaşımlar

        Yıldız Çağrı Atiksoy'dan yeni paylaşımlar

        Anne adayı Yıldız Çağrı Atiksoy, sosyal medya hesabından yeni paylaşımlar yaptı. Atiksoy'un, karnının iyice büyüdüğü görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2024 - 11:24 Güncelleme: 12.03.2024 - 11:25
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        Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022'de kendisi gibi oyuncu olan Berk Oktay ile evlenmiş, 2023'ün Aralık ayında bebek müjdesi vermişlerdi.

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        Dünyaya bir kız çocuğu getirecek olan Yıldız Çağrı Atiksoy, ilk kez anne olma heyecanı yaşıyor.

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        Yıldız Çağrı Atiksoy ve oyuncu eşi Berk Oktay, Kırklareli Longoz Ormanları'nda tatile çıktı. Çıktıkları tatilde meslektaşları Çağrı Şensoy ile eşi Buse Arslan'da eşlik etti.

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        Yıldız Çağrı Atiksoy'un, tatilde çektiği fotoğrafları; "Doğa benim evim..." notuyla sosyal medyada paylaştı. Atiksoy'un, karnının iyice büyüdüğü dikkatlerden kaçmadı.

        Fotoğraflar: İHA, Instagram

        #Yıldız Çağrı Atiksoy
        #Berk Oktay
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