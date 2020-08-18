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Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir? Yıldız Çağrı Atiksoy kaç yaşında, nereli?

Yıldız Çağrı Atiksoy, oyunculuğuyla beğeni toplayan isimler arasında yer alıyor. İzleyicinin 2010 yılında ekranlara gelen Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisindeki Berrin karakteriyle tanıdığı Yıldız Çağrı Atiksoy, daha sonra pek çok projede bulundu. İşte Yıldız Çağrı Atiksoy'un hayatından detaylar

Yıldız Çağrı Atiksoy

Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir? Yıldız Çağrı Atiksoy kaç yaşında, nereli? soruları ünlü oyuncunun hayatından detayları merak eden izleyicilerin gündeminde. Son olarak kendisi gibi oyuncu olan Berk Oktay ile başladığı birliktelikle adı magazin gündeminde yer alan Yıldız Çağrı Atiksoy'un yaşamında ayrıntılar haberimizde.

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY KİMDİR?

Yıldız Çağrı Atiksoy 1 Nisan 1986'da İzmir'de doğdu. İki yıl İzmir Ege Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi alan sanatçı daha oyunculuk eğitimine Müjdat Gezen Sanat Merkezi 'nde devam etti. Ayrıca Plato Film, "Sinema Teknik ve Oyunculuk" eğitimi de almıştır. Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Berrin Akarsu karakteriyle yıldızı parladı. Yedi Güzel Adam isimli dizide de Zehra karakterine hayat verdi. Savaşçı dizisinde Aslı Özkaynak karakterini canlandırdı. Şimdilerde ise TRT 1'de yayımlanan Şampiyon dizisinde Suna karakterini canlandırmaktadır.

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY'UN FİLMOGRAFİSİ

YılFilmRolNotlar
2019-günümüzŞampiyonSunaTelevizyon Dizisi
2017-2018SavaşçıAslı ÖzkaynakTelevizyon Dizisi
2015-2016Evli ve ÖfkeliMineTelevizyon dizisi
2014-2015Yedi Güzel AdamZehraTelevizyon dizisi
2013Görüş Günü KadınlarıGülayTelevizyon dizisi
2010 - 2013Öyle Bir Geçer Zaman kiBerrin Akarsu TaşerTelevizyon dizisi
2009Bahar DallarıBahar ZiyadegilTelevizyon dizisi
2008Kayıp PrensesDefneTelevizyon dizisi
2008GaziLeyla/AslıTelevizyon dizisi
2008MirasİremFilm
2007Yersiz YurtsuzHazal ŞanoğullarıTelevizyon dizisi
2006Ah İstanbulAhuTelevizyon dizisi
2006Yağmurdan SonraIşık KaruzoTelevizyon dizisi
2006Emret Komutanımhemşire kızTelevizyon dizisi
2005Aşk OyunuGülşen/AyşenTelevizyon dizisi
2004Büyük Buluşma1.Sezon Bölüm OyuncusuTelevizyon dizisi

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