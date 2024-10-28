'Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar' sergisi Kayseri’de ziyarete açıldı

Yıldız Holding'in İslam Eserleri Koleksiyonu’nda yer alan nadide hüsn-i hat eserlerinin bir araya getirildiği 'Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar' sergisi, Bursa’nın ardından Kayseri’de sanatseverlerle buluştu.

Milli Savunma Komisyonu Başkanı, önceki dönem Milli Savunma Bakanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Global Hukuk İşleri ve Kamu İlişkileri Başkanı İbrahim Taşkın’ın katılımlarıyla açılan sergi, 28 Ekim- 16 Kasım tarihleri arasında Kayseri Arkeoloji Müzesi’nde ziyaret edilebilecek.

REKLAM Yıldız Holding, sanat koleksiyonundaki eserleri geniş kitlelerle buluşturma hedefiyle İslam Eserleri Koleksiyonu’ndaki nadide hüsn-i hat eserlerini Türkiye’nin farklı illerinde sergilemeye devam ediyor. Daha önce “Konuşan Yazılar” adıyla, Bursa, Ankara, Konya ve Edirne’de yoğun ilgi gören sergiler düzenleyen Yıldız Holding, bu kez geleneksel İslam Sanatı’nın en güzel örneklerinin bir araya getirildiği 'Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar' sergisini Bursa’nın ardından Kayseri’de sanatseverlerle buluşturdu. Her biri birbirinden kıymetli hattatların imzasını taşıyan hüsn-i hat eserlerinin yer aldığı sergi 28 Ekim’de Kayseri Arkeoloji Müzesi’nde ziyarete açıldı. Açılış töreni, Milli Savunma Komisyonu Başkanı, önceki dönem Milli Savunma Bakanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Yıldız Holding’i temsilen Yönetim Kurulu Üyesi, Global Hukuk İşleri ve Kamu İlişkileri Başkanı İbrahim Taşkın ve geniş protokol katılımıyla gerçekleşti. Hâfız Osman (ö. 1698), Sultan III. Ahmed (ö. 1736), Mahmud Celâleddin Efendi (ö. 1829), Sultan II. Mahmud (1839), Kazasker Mustafa İzzet Efendi (ö. 1876), Sâmi Efendi (ö. 1912), Hâmid Aytaç (ö. 1982) gibi üstatlar ile Hasan Çelebi (d. 1937), Ali Toy (d. 1960), Mehmed Özçay (d. 1961), Ferhat Kurlu (d. 1976) gibi günümüzün önemli hattatların eserlerinin yer aldığı Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar Sergisi, 16 Kasım’a kadar haftanın her günü 09.30-17.00 saatlerinde ücretsiz ziyaret edilebilecek.