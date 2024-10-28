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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar 'Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar' sergisi Kayseri’de ziyarete açıldı

        'Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar' sergisi Kayseri’de ziyarete açıldı

        Yıldız Holding'in İslam Eserleri Koleksiyonu'nda yer alan nadide hüsn-i hat eserlerinin bir araya getirildiği 'Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar' sergisi Kayseri'de açıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2024 - 14:58 Güncelleme: 28.10.2024 - 15:48
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        Kayseri'de açıldı
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        Yıldız Holding'in İslam Eserleri Koleksiyonu’nda yer alan nadide hüsn-i hat eserlerinin bir araya getirildiği 'Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar' sergisi, Bursa’nın ardından Kayseri’de sanatseverlerle buluştu.

        Milli Savunma Komisyonu Başkanı, önceki dönem Milli Savunma Bakanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Global Hukuk İşleri ve Kamu İlişkileri Başkanı İbrahim Taşkın’ın katılımlarıyla açılan sergi, 28 Ekim- 16 Kasım tarihleri arasında Kayseri Arkeoloji Müzesi’nde ziyaret edilebilecek.

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        Yıldız Holding, sanat koleksiyonundaki eserleri geniş kitlelerle buluşturma hedefiyle İslam Eserleri Koleksiyonu’ndaki nadide hüsn-i hat eserlerini Türkiye’nin farklı illerinde sergilemeye devam ediyor. Daha önce “Konuşan Yazılar” adıyla, Bursa, Ankara, Konya ve Edirne’de yoğun ilgi gören sergiler düzenleyen Yıldız Holding, bu kez geleneksel İslam Sanatı’nın en güzel örneklerinin bir araya getirildiği 'Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar' sergisini Bursa’nın ardından Kayseri’de sanatseverlerle buluşturdu. Her biri birbirinden kıymetli hattatların imzasını taşıyan hüsn-i hat eserlerinin yer aldığı sergi 28 Ekim’de Kayseri Arkeoloji Müzesi’nde ziyarete açıldı. Açılış töreni, Milli Savunma Komisyonu Başkanı, önceki dönem Milli Savunma Bakanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Yıldız Holding’i temsilen Yönetim Kurulu Üyesi, Global Hukuk İşleri ve Kamu İlişkileri Başkanı İbrahim Taşkın ve geniş protokol katılımıyla gerçekleşti.

        Hâfız Osman (ö. 1698), Sultan III. Ahmed (ö. 1736), Mahmud Celâleddin Efendi (ö. 1829), Sultan II. Mahmud (1839), Kazasker Mustafa İzzet Efendi (ö. 1876), Sâmi Efendi (ö. 1912), Hâmid Aytaç (ö. 1982) gibi üstatlar ile Hasan Çelebi (d. 1937), Ali Toy (d. 1960), Mehmed Özçay (d. 1961), Ferhat Kurlu (d. 1976) gibi günümüzün önemli hattatların eserlerinin yer aldığı Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar Sergisi, 16 Kasım’a kadar haftanın her günü 09.30-17.00 saatlerinde ücretsiz ziyaret edilebilecek.

        Hulusi Akar: Medeniyetimizin çok seçkin sanatçıları ve eserleri bulunmakta

        Serginin açılışında konuşan Milli Savunma Komisyonu Başkanı, önceki dönem Milli Savunma Bakanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar: “Biz biliyoruz ki gerçekten çok seçkin ve saygın ķültürümüz, medeniyetimiz ve geçmişimiz var. Bu seçkin ve saygın medeniyetimizin seçkin sanatçıları ve eserleri bulunmaktadır. Cumhurbaşkanlığı’mızın liderliğinde Kültür Bakanlığı’mızın desteği ile birçok eserimiz gün yüzüne çıkarıldı ve çıkarılmaya devam ediyor. Bugün burada Yıldız Holding’in “Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar Sergisi” Kayseri’de sanatseverlerle buluşuyor. Bu eserlerin ülkemize ve dünyaya tanıtılması yönünde yaptığı çalışmalardan dolayı Yıldız Holding’i tebrik ediyor, başarılar diliyorum” dedi.

        İbrahim Taşkın: Toplumu ortak paydada bir araya getiren sanatsal faaliyetleri desteklemeye devam ediyoruz

        Anadolu’nun en köklü yerleşim yerlerinden Kayseri’de, sanatın birleştirici gücü sayesinde bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Global Hukuk İşleri ve Kamu İlişkileri Başkanı İbrahim Taşkın, “Mutlu Et Mutlu Ol” felsefemizden hareketle sanatı toplumla buluşturmaya vesile olmak bizim için çok önemli. Ne mutlu bize ki; bu şiarla geleneksel ve çağdaş sanatın en nadide örneklerini içeren yaklaşık 2,000 esere ulaşan Yıldız Holding Sanat Koleksiyonu’nu Çamlıca Kampüsümüzde tüm sanatseverlerle sürekli bir sergi ile buluşturuyoruz. Bununla yetinmeyerek sanatı daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla eserlerimizi, sergiler aracılığıyla ülkemizin dört bir yanına taşıyoruz. Daha önce İslam Eserleri Koleksiyonumuzda yer alan nadide hüsn-i hat eserlerini Konya, Edirne, Ankara ve Bursa’da sanatseverlerin beğenisine sunmuştuk. Bugün de “Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar” sergimizin açılışını Kayseri’de gerçekleştirdik. Kıymetli haziruna açılışımıza teşriflerinden ötürü şükranlarımızı sunuyor, Kayserili sanatseverleri bu kıymetli yazıların manevi zenginliğini paylaşmak üzere sergimize davet ediyoruz” dedi.

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        #Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar
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