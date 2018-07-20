REYES'TE RAKİP YİNE WEST HAM
İngiliz medyasına göre Fenerbahçe, bonservisi elinde olan Diego Reyes ile görüşme halinde... Fenerbahçe'nin Porto ile sözleşmesi sona eren savunma oyuncusu Diego Reyes'i kadrosuna katmak istediği belirtildi.
Sky Sports'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, 25 yaşındaki oyuncuya teklifini sundu. Haberde ayrıca Reyes ile West Ham United ve Newcastle United'ın da yakından ilgilendiği kaydedildi. Meksikalı stoper geçtiğimiz sezon Porto forması altında 23 resmi maça çıkıp 3 gole imza atmıştı.
West Ham, Fenerbahçe'nin istediği Jack Wilshere ve Balbuena'yı da transfer etmişti.
ADIM ADIM BOLASİE
Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Fenerbahçe, Everton'ın başarılı futbolcusu Yannick Bolasie'yi kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor.
Sportif Direktör Damien Comolli, Kongo asıllı Fransız sol kanadı satın alma opsiyonlu kiralamak istediklerini 'Ada' temsilcisine iletti. İngiliz yetkililer ise Teknik Direktör Marco Silva'nın yeni sezonda kadrosunda düşünmediği 29'luk yıldızı bonservisiyle satmak istiyor.
Yannick Bolasie için Sportif Direktör Comolli ve Everton yöneticileri arasında sıkı bir pazarlık var. Fransız futbol adamı, önceki günlerde masaya oturduğu Bolasie ve menajeriyle prensipte el sıkışmıştı.
Sarı-Lacivertliler, İngiliz kulübünü satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle ikna etmesi halinde sol kanadın yanı sıra orta alanın sağında da görev alabilen 29 yaşındaki başarılı futbolcuyu renklerine bağlayacak. (AMK Spor)
GOMES 25 MİLYON EURO
Barcelona, Fenerbahçe ile de adı geçen Andre Gomes'in bonservis fiyatını açıkladı. Katalan devi, Arsenal'in de ciddi şekilde ilgilendiği Portekizli orta saha oyuncusunun bonservis bedelini 25 milyon euro olarak duyurdu. Barça, bu parayı veren kulüp çıkmazsa takımda tutma kararı aldığı Gomes'i Valencia'dan 37 milyon euro'ya transfer etmişti.
TRANSFER İTİRAFI! FENERBAHÇE...
Fenerbahçe'de transfer için adı en fazla öne çıkan isim olan Jhon Cifuente için formasını giydiği Universidad Catolica'nın başkanı Miguel Almeida'dan açıklama geldi.
Sarı-lacivertli kulübün adını vermeden, "Türkiye'den bir teklif aldık" itirafında bulunan Ekvador ekibinin başkanı, "Cifuente için pazarlık yapması adına kimseyi görevlendirmedik. Kulüp oyuncuyu kalması konusunda zorlamaz. Ama ucuza da göndermez" dedi. (Fotomaç)
FENERBAHÇE MARLON SANTOS'A TALİP OLDU
Sarı-lacivertliler, Barcelona çıkarmasından sonuçla dönüyor. Fenerbahçe'nin, Mina, Andre Gomes, Alcacer gibi oyuncularla görüştüğü iddia ediliyordu ancak İspanyol basını Marlon Santos ismini ortaya attı.
Geçen sezonu Fransa'nın Nice ekibinde kiralık olarak geçiren 22'lik stoperin, Barcelona'nın planları arasında yer almadığı belirtildi. Gençleşmeye giden Fenerbahçe, 22 yaşındaki Marlon'u getirerek uzun süre savunmasını garantilemek istiyor.
ÖNCELİK BONSERVİSLE
Barcelona, Marlon'un bonservisiyle beraber ayrılmasını istiyor. 22'lik stoper, kiralık olarak forma giydiği Nice'te iyi bir performans gösterse de Valverde'nin planlarına dahil olamadı.
Marlon'un piyasa değeri 10 milyon euro olarak gözüküyor. FFP kriterleriyle boğuşan F.Bahçe'nin sonraki satıştan pay önerisiyle bir teklif yaptığı belirtildi. Kabul görmezse kiralama formülü de devreye sokulacak. Oyuncuya Mönchengladbach ve West Ham'ın da ilgisi var. (Akşam)
BAS DOST SPORTİNG'DE KALDI
Uzun süre Kanarya'nın gündeminde yer alan Hollandalı golcü Bas Dost, Sporting Lizbon'da kaldı. Portekiz ekibinin yeni başkanı Sousa Cintra'nın, 29 yaşındaki santrforun maaşına zam yapıp sözleşmesini ise 2021'e kadar uzattığı Bas Dost için Sporting'in 60 milyon euro'luk da serbest kalma bedeli belirlediği öğrenildi. Fenerbahçe böylece bir yıldızı daha elinden kaçırdı.
ENES ÜNAL SÜRPRİZİ
Fenerbahçe’de forvet arayışları sürerken, gündeme sürpriz bir isim geldi: Enes Ünal...
Cocu’nun, Comolli ile yaptığı transfer görüşmesinde Enes Ünal’ın adını ön plana çıkartarak, “Alabilir miyiz?” sorusunu yönelttiği öğrenildi. Fransız futbol direktörü de bunun üzerine kolları sıvadı.
Ali Koç’un başkanlığa gelmesiyle birlikte transfer politikasını değiştirip gençlere yönelen Fenerbahçe için, 21 yaşındaki Enes adeta biçilmiş kaftan. Geçtiğimiz sezon Kasım-Aralık döneminde 7 maçlığına Enes’i Levante’ye kiralayan Villarreal, golcü oyuncuyu yeniden kiralamaya sıcak baktıkları öğrenildi.
Villarreal ile anlaşma sağlanması halinde, genç forvetin ikna edilmesi için Cocu’nun gerekirse bizzat devreye girmeye hazır olduğu kaydedildi. (Fanatik)
MİTROVİC TRANSFER İÇİN ŞARTLI ONAY
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Salomon Rondon’u alması halinde Alexander Mitrovic’in Fenerbahçe’ye gidişine razı.
İngiliz basınındaki haberlere göre Newcastle’ın, West Brom’un forveti Salomon Rondon’un 16.5 milyon sterlinlik serbest kalma maddesini ödeyecek. Newcastle, Rondon’u alıp Mitrovic’i de kiralık yollamanın peşinde. Eğer kaynak yaratılamazsa Mitrovic’in bonservisiyle yollanılması gündemde. Fener beklemede.
MAAŞ PAZARLIĞI
Chelsea Yönetimi, Zouma için görüşme yaptıkları sırada Comolli’ye Fransız orta saha oyuncusunu da önerdi. Teknik patron Phillip Cocu’nun Bakayoko’nun kiralanmasına onay vermesinin ardından Chelsea ile pazarlıklar başladı. 23 yaşındaki futbolcunun maaşı senelik yaklaşık 6 milyon Euro.
Sarı-Lacivertliler, bu ücretin yarısının İngiliz ekibini tarafından ödenmesini talep ediyor. Chelsea’nin ise maaşın bir bölümünü karşılamaya hazır olsa da yarısını vermeye yanaşmadıkları belirtildi.
Kampta takımı yalnız bırakmayan Comolli, kafilenin İstanbul’a dönmesinin ardından İngiltere’ye gitmek için hazırlıklara başladı. Comolli, Bakayoko ve Chelsea ile yüz yüze görüşme gerçekleştirecek.
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