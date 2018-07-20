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Marlon'un piyasa değeri 10 milyon euro olarak gözüküyor. FFP kriterleriyle boğuşan F.Bahçe'nin sonraki satıştan pay önerisiyle bir teklif yaptığı belirtildi. Kabul görmezse kiralama formülü de devreye sokulacak. Oyuncuya Mönchengladbach ve West Ham'ın da ilgisi var. (Akşam)