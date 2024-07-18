6 yıllık restorasyonun ardından kapıları açıldı! Yıldız Sarayı ne zaman yapıldı, tarihi önemi nedir?
Yıldız Sarayı'nın 6 yıl sonra yeniden açılmasının ardından restorasyon süreci ve sarayın tarihine dair detaylar gündemdeki yerini almış durumda. Saraya ne zaman ziyaretçi erişimi sağlanacağı merak konusu haline geldi. İşte detaylar...
19 TEMMUZ'DA ZİYARETE AÇILIYOR!
Osmanlı Devletinin son sarayı, tarihte derin izler bırakan olayların tanığı Yıldız Sarayı, 19 Temmuzda ziyarete açılacak. Sultan III. Selim zamanında yaptırılan ve Sultan II. Abdülhamid zamanında genişletilerek devlet sarayı haline getirilen Yıldız Sarayı kompleksinin yenilenme sürecinin ardından açılacak.
Uzun yıllar devam eden restorasyon, konservasyon ve peyzaj çalışmaları tamamlanan Yıldız Sarayında "Büyük Mabeyn Köşkü", "Çit Kasrı", "Küçük Mabeyn Köşkü" ve "Harem Dairesi" başta olmak üzere birçok yapı, tarihinde ilk kez ziyaretçiyle buluşacak. Çit Kasrında yer alan Abdülhamid Müzesinde Sultan II. Abdülhamidin kullandığı kılıçlar da sergileniyor.
PADİŞAHLARIN ESERLERİNE YER VERİLECEK
Sultan II. Abdülhamidin hayatına, kişiliğine ve liderliğine ışık tutan eserler, onunla özdeşleşen, Avrupa ve Orta Doğunun en büyüklerinden olma özelliği taşıyan kütüphane de ilk defa tarih ve sanat meraklılarının ilgisine sunulacak.
İlk defa görülecek yazma eserler arasında "Muhibbi" mahlasıyla şiirler yazan Kanuni Sultan Süleymana ait divan, Matrakçı Nasuhun, Kanuninin Irak seferini anlattığı kitap, Katip Çelebinin "Cihannüma"sı, 16. yüzyıl Nasirüddin Tusi-i Firdevsinin Şehname-i Firdevsi eseri ve ünlü hattatlara ait Kuran-ı Kerim örnekleri yer alıyor.
YILDIZ SARAYI HANGİ SAATLERDE AÇIK OLACAK?
Saray Pazartesi günleri kapalı olacak. Haftanın kalan günlerinde gişe açılış saati 09:00 olarak belirlenirken 17:00'a kadar açık olacağı da bildirildi.