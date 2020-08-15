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Şarkıcı Yıldız Tilbe, önceki akşam Yıldızlar Geçidi' konserler serisinde üçüncü kez sahneye çıktı. Tilbe'nin konser biletleri günler öncesinden tükendi. İstanbul Harbiye Açıkhava'da 10 konser daha verecek olan Yıldız Tilbe, dünden bugüne hit olmuş şarkılarını söylerken, Tolga Çam imzalı kıyafeti ile göz doldurdu.

Danslarıyla dikkat çeken Yıldız Tilbe, Tarkan'ın geçtiğimiz yıllarda verdiği 10 konserlik rekoruna göz dikti. Sosyal mesafeli konserde koltukların hepsi dolarken, Tilbe'yi izleyenler arasında Zeynep Mansur ve Öykü Gürman gibi ünlü isimler vardı.