Yıldız Tilbe: Yüzümdeki yanıklar geçti sayılır

Yıldız Tilbe, bir ay önce sosyal medya hesabı üzerinden saç boyası nedeniyle yüzünün yandığını açıklamıştı. Şarkıcı, yaşadığı durumu; "Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum. Doktora gittim, krem ve hap verdi. Her şeyi uyguluyorum. Geçer inşallah" sözleriyle duyurmuştu.

REKLAM Şarkıcı; "İyiyim, Allah'a şükür. Siz de iyi misiniz? Güzellikler dilerim. Yüzüm geçti sayılır, inşallah" ifadelerini kullandı.