Analistler, Fed yetkililerindeki keskin ayrışmanın belirsizlikleri de beraberinde getirdiğini ifade ederek, piyasa beklentilerinde hızlı değişimlerin olabileceğini kaydetti.

Fed ekim ayında beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,75-4,0 aralığına çekmiş ve yılın ikinci faiz indirimine gitmişti. Fed Başkanı Jerome Powell toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, komitede güçlü şekilde farklı görüşlerin olduğunu belirterek, "Aralık toplantısında politika faizinde daha fazla indirim yapılması kesin değil, bundan oldukça uzak." ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan, ABD'nin komşusu ve önemli ticaret partnerlerinden olan Kanada'da merkez bankasının aynı gün içinde Fed'in kararı öncesinde açıklayacağı faiz kararı da bu ay takip edilecek merkez bankası kararları içinde yer alıyor.