        Yılın son faiz kararı için geri sayım başladı: Fed Aralık faiz kararını ne zaman açıklayacak, beklentiler ne yönde, faiz indirim olacak mı?

        Yılın son faiz kararı için geri sayım başladı: Fed Aralık faiz kararını ne zaman açıklayacak, beklentiler ne yönde?

        Fed, yapacağı Para Politikası Kurulu ile yılın sıon faiz kararını belirleyecek. ABD'de 43 gün süren ülke tarihinin en uzun hükümet kapanmasının ardından açıklanan ve ılımlı gelen enflasyon ile istihdam verileri Fed'in faiz indirim beklentilerini güçlendiriyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Piyasalar yılın son faiz kararı için ne bekliyor? İşte, piyasada son durum

        Habertürk
        Giriş: 01.12.2025 - 15:18 Güncelleme: 01.12.2025 - 15:18
        Piyasaların gözü, yılın son faiz kararını açıklayacak Fed'e döndü. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ay 25 baz puan faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 86 seviyesinde bulunuyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, piyasalarda son durum nedir?

        FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        FED, yılın son faiz kararını 9-10 Aralık 2025 tarihinde açıklayacak. Faiz kararı 10 Aralık 2025 saat 21.00'de belli olacak.

        FED YILIN SON FAİZ KARARINA İNDİRİME GİDECEK Mİ?

        ABD'de 43 gün süren ülke tarihinin en uzun hükümet kapanmasının ardından açıklanan ve ılımlı gelen enflasyon ile istihdam verileri Fed'in faiz indirim beklentilerini güçlendiriyor.

        Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ay 25 baz puan faiz indirimine gitmesi ihtimali yüzde 86 seviyesinde bulunurken, Fed yetkilileri bankanın izlemesi gereken yol haritası konusunda ayrışmış durumda bulunuyor.

        Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr ve Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee öncülüğündeki Fed yetkililerinin bir kısmı enflasyonla mücadele sürecinin sekteye uğramaması için Fed'in temkinli olması gerektiğini ve daha fazla veri görmek istediklerini belirtirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran ve New York Fed Başkanı John Williams'ın da aralarında bulunduğu yetkililerin bir kısmı da faiz indirimleri için uygun ortamın oluştuğu ve indirimi desteklediklerini ifade ediyor.

        Analistler, Fed yetkililerindeki keskin ayrışmanın belirsizlikleri de beraberinde getirdiğini ifade ederek, piyasa beklentilerinde hızlı değişimlerin olabileceğini kaydetti.

        Fed ekim ayında beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,75-4,0 aralığına çekmiş ve yılın ikinci faiz indirimine gitmişti. Fed Başkanı Jerome Powell toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, komitede güçlü şekilde farklı görüşlerin olduğunu belirterek, "Aralık toplantısında politika faizinde daha fazla indirim yapılması kesin değil, bundan oldukça uzak." ifadesini kullanmıştı.

        Öte yandan, ABD'nin komşusu ve önemli ticaret partnerlerinden olan Kanada'da merkez bankasının aynı gün içinde Fed'in kararı öncesinde açıklayacağı faiz kararı da bu ay takip edilecek merkez bankası kararları içinde yer alıyor.

