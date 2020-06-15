Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Koronavirüs salgının hem üretim hem de satış faaliyetlerini aksattığı otomotiv sektöründe, normalleşme adımlarının atılması ve açıklanan faiz paketinin de etkisiyle umutlar arttı.

Siz değerli okurların da takip ettiği üzere, hızlı gelişmeler yaşayan sektörün nabzını markaların üst düzey yöneticilerinin görüşlerine başvurarak tutuyoruz.

Bu kapsamda Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel ile bir araya geldik.

Ağyel ile, Kia'nın karantina dönemini nasıl geçirdiğini ve Koreli markanın Türkiye'deki gelecek hedeflerini konuştuk.

'FAİZ PAKETİ SATIŞLARDA İVME YARATTI'

Pandemi döneminde çalışanlarının sağlık açışından bir problem yaşamadığını vurgulayan Can Ağyel, "Fakat, diğer markalar gibi daralan pazar ile karşılaştık. Nisan ayında pazarın dip yaptığını gördük. 2020'nin ilk ayları çok umut verici geçmişti. Pandemi olmasaydı pazarın yılı 600 bin adet seviyesine yakın kapatacağını öngörüyorduk" dedi.

Nisan'ın ardından Mayıs'ta toparlama gördüklerinden bahseden Ağyel, "Haziran'da ise talebe yetişemez hale geldik. Pandemi sürecinde yıl sonu pazar tahminimizi değiştirmedik ve 550 bin adetlik beklentimizi koruduk, çünkü 2018'den beri pazarda ertelenen bir talep var. Pazar bu yıl 600 bin adedi aşarsa da sürpriz olmaz" diye konuştu.

Ağyel, pazardaki talep artışının faiz paketi ile de ilişkili olduğundan bahsederek, "Açıklanan faiz desteği paketi, hem ikinci el de hem de sıfır kilometre araç satışlarında ivme yarattı. İkinci elde verilen desteği 7 yaşa kadar olması da önemli, bu sayede araç parkında bir yenilenme olacak. Haziran ayının ilk günlerinden beri çok ciddi talep görüyoruz. Uzun yıllardır böyle bir talep görmemiştik. Haziran'da pazar Mayıs’ın yüzde 70-80 üzerinde gerçekleşebilir" ifadesini kullandı.

Can Ağyel, otomotiv sektörünün günümüzdeki ortak sorunu hale gelen araç bulunabilirliği konusuna da değindi.

Ağyel, "Avrupa ile yapmış olduğumuz görüşmelerde, diğer ülkelerde de toparlanmanın hızlı olduğunu görüyoruz. Bu noktada, üretimlerin sınırlı olarak başlaması, önümüzdeki dönemde araç bulunurluğu sorununu gündeme getirecektir" dedi.

'AVRUPA'DA ÜST SIRALAR MEVCUT ŞARTLARA BAĞLI'

Hatırlanacağı üzere, Türkiye otomotiv pazarı Nisan ayında Almanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ikinci pazarı konumuna yükselmişti. Henüz Avrupa’daki Mayıs rakamları resmi olarak açıklanmasa da, tahminler geçtiğimiz ay da Türkiye’deki satışların birçok Avrupa ülkesini geride bıraktığına işaret ediyor.

Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel, önümüzdeki dönemde Türkiye otomotiv pazarının Avrupa’da yükseldiği basamakları koruyabileceğini söyledi.

Ağyel mevcut şartların korunması halinde bunun zor olmadığının altını çizerek, "Avrupa'da döviz kuru gibi bir sorun yok. Fakat, son aylarda Türk Lirası'nda hareketlilik yaşandı ve bu araç fiyatlarını etkiledi. Ayrıca, sürekli bir vergi mevzuatı değişikliği söylentisi var. Artık Türkiye'de oturmuş bir pazar olduğunu söyleyebiliriz. Mevcut şartlar korunursa, pazarda talep patlaması yaşanabilir ve Türkiye otomotiv pazarı Avrupa'da öne çıkan pazarlardan biri olabilir" dedi.

Öte yandan, ÖTV'de güncelleme beklediklerinden de bahseden Can Ağyel, "ÖTV'de matrah güncellemesi bekliyoruz. Artık yüzde 50 ÖTV vergi diliminde C-SUV kalmadı. Bu araçlar döviz kurlarındaki artış ile birlikte bu yüzde 60 ÖTV dilimine girdi" görüşünü paylaştı.

'BU YIL 400 SORENTO GELECEK'

Can Ağyel ile Kia’nın yeni modellerini de konuştuk.

Koreli markanın geçtiğimiz aylarda yenilediği ve bir dönem ülkemizde en çok satılan SUV unvanını taşıyan Sorento'yu getirmek üzere çalıştıklarını kaydeden Ağyel, “Yeni Sorento’yu getirmek için e-call sorununun çözülmesini bekliyoruz. Bu sadece bizim sorunumuz değil, tüm markaların sorunu. Görüşmeler sürüyor, yakında çözüleceğini umuyoruz” dedi.

Ağyel, Sorento’nun Türkiye fiyatı hakkında da ilk bilgiyi Habertürk aracılığıyla otomobil severler ile paylaştı.

Aracın fiyatı üzerinde çalışmaların sürdüğünü kaydeden Ağyel, "Yeni Sorento'nun fiyat çalışmasını 7.50 TL euro kuru üzerinden yaptık. Eğer bu kurdan Sorento'yu Türkiye'ye getirebilirsek, 550 bin TL bandında satabiliriz. Sorento Türkiye'ye 1.6 litre hibrit motor ve 7 kişilik oturma düzeni ile gelecek. Bu yıl için 400 adet Sorento'yu son çeyrekte ithal etmek istiyoruz. Gelecek yıl hedefimiz ise çok daha yüksek" bilgisini paylaştı.

KOMPAKT SEDANA DİZEL MOTOR İLE DÖNÜYOR

Kia'nın Türkiye’de bir süredir var olmadığı C-sedan segmenti ile ilgili de konuşan Can Ağyel, yeni Cerato'yu Türkiye'ye getireceklerini açıkladı.

Ağyel, "Yılın ikinci yarısında Cerato'yu getirmek istiyoruz. Araç Kore'de üretiliyor, Eylül veya Ekim ayında Türkiye'ye gelecek" dedi.

Aracın motor seçenekleri ile de ilgili konuşan Ağyel, "Gelecek araçlar ilk etapta 1.6 litrelik dizel motora ve otomatik şanzımana sahip olacak" bilgisini paylaştı.