Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerFiskos

Yılmaz Erdoğan eski eşi Belçim Bilgin ile bir arada

Usta oyuncu Yılmaz Erdoğan ile kendisi gibi oyuncu olan Belçim Bilgin geçtiğimiz yıl evliliklerini dostça bitirmişti. Erdoğan, önceki akşam eski eşi Belçim Bilgin ve kızı Berfin Erdoğan ile Bebek'te bir araya geldi

Yılmaz Erdoğan - Belçim Bilgin

Habertürk'en Akif Yaman'ın haberine göre; usta oyuncu Yılmaz Erdoğan ile kendisi gibi oyuncu olan Belçim Bilgin geçtiğimiz yıl evliliklerini dostça bitirmişti.

Yılmaz Erdoğan ile eşi Belçim Bilgin 2 yıldır farklı ülkelerde yaşıyordu. Belçim Bilgin oğlu Rodin ile Londra'da, Yılmaz Erdoğan ise Köyceğiz'de yaşamını sürdürüyordu.

Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin ve kızı Berfin Erdoğan ile önceki akşam Bebek'te bir araya geldi. Koyu bir sohbete duran Erdoğan, eski eşi ve kızı bir süre sonra mekandan ayrıldı. 

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Gülşen: Londra'dan ev almadım
FİSKOS"Londra'dan ev almadım"
Hande Ataizi: Güzelleşmek için organik ürünler tercihim
FİSKOS"Güzelleşmek için organik ürünler tercihim"
Songül Karlı imaj değiştirdi
FİSKOSSongül Karlı imaj değiştirdi
Ece Erken: Kötü çıktım ama canınız sağ olsun
FİSKOS"Kötü çıktım ama canınız sağ olsun"
Ebru Şallı'nın neşeli hali dikkat çekti
FİSKOSNeşeli hali dikkat çekti
Özge Özder ve Sinan Güleryüz'den 'çocuk' açıklaması
FİSKOSÜnlü çiftten 'çocuk' açıklaması
Ceren Moray, Aslı Enver ve Gizem Hatipoğlu'nun alışveriş günü
FİSKOSAlışveriş günü
Tanju Çolak: Derbide gülen taraf Galatasaray olur
FİSKOS"Derbide gülen taraf Galatasaray olur"
Çukur'un Cumali Koçovalı'sı Necip Memili hayranlarını şaşırttı
FİSKOS"Göründüğü gibi sert değilmiş, çok şaşırdık"
Birce Akalay: Ben sokakta konuşmuyorum
FİSKOS"Ben sokakta konuşmuyorum"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X