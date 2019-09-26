Habertürk'en Akif Yaman'ın haberine göre; usta oyuncu Yılmaz Erdoğan ile kendisi gibi oyuncu olan Belçim Bilgin geçtiğimiz yıl evliliklerini dostça bitirmişti.

Yılmaz Erdoğan ile eşi Belçim Bilgin 2 yıldır farklı ülkelerde yaşıyordu. Belçim Bilgin oğlu Rodin ile Londra'da, Yılmaz Erdoğan ise Köyceğiz'de yaşamını sürdürüyordu.

Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin ve kızı Berfin Erdoğan ile önceki akşam Bebek'te bir araya geldi. Koyu bir sohbete duran Erdoğan, eski eşi ve kızı bir süre sonra mekandan ayrıldı.