        Yine halı saha, yine kalp krizi!

        Yine halı saha, yine kalp krizi!

        Halı sahada meydana gelen kalp krizi kaynaklı ölümlere bir yenisi daha eklendi. Bursa'da yaşanan olayda 35 yaşındaki Sinan Kurtoğlu, arkadaşları ile futbol oynarken rahatsızlanarak hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 10:30 Güncelleme: 12.11.2025 - 11:39
        Yine halı saha, yine kalp krizi!
        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde halı sahada arkadaşları ile futbol oynarken rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan Sinan Kurtoğlu (35) doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre Sinan Kurtoğlu’nun ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

        Olay dün akşam Orhangazi’deki bir halı saha tesisinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Orhangazi’de bir fabrikada işçi olarak çalışan Sinan Kurtoğlu halı sahada futbol oynadığı esnada aniden rahatsızlandı.

        Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Sinan Kurtoğlu ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç adam burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası olduğu belirlenen Sinan Kurdoğlu bugün ikindi vakti Gazi Orhanbey camiinde kılınacak olan cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

