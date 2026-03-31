Yine halı saha, yine kalp krizi!
Siirt'te feci bir olay meydana geldi. Kentte halı sahada kalp krizi geçiren 33 yaşındaki Nurettin Çiçek hayatını kaybetti
Giriş: 31.03.2026 - 09:28
Siirt'te halı sahada futbol oynadığı sırada kalp krizi geçiren 33 yaşındaki genç, kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
İHA'nın haberine göre arkadaşlarıyla maç yaptığı sırada aniden fenalaşarak yere yığılan 33 yaşındaki Nurettin Çiçek için çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Çiçek, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
