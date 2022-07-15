YKS sonuçlarında geri sayım sürüyor. Hayal ettiği üniversiteye girebilmek için sınavda ter döken adaylar tercih dönemi öncesinden 4 yıllık üniversitelerin taban puanlarını araştırmaya başladı. Peki YKS 4 yıllık üniversite taban puanları ne zaman belli olacak? 2022 ÖSYM ile YKS 4 yıllık üniversite başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı? İşte merak edilen soruların yanıtları...