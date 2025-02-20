2025 YKS başvuru tarihleri nedir? YKS başvuru ekranı ve sınav ücreti
2025 YKS maratonuna geri sayım başlarken, başvurular da devam ediyor. TYT, AYT ve YDT şeklinde üç oturumla yapılan sınavın başvuruları ÖSYM üzerinden yapılıyor ve başvurunun geçerli olması için adayların her bir sınav için belirlenen 450 TL'lik ücreti ödemesi gerekiyor. Peki, YKS son başvuru tarihi nedir? İşte, merak edilenler ve YKS başvuru ekranı...
Haziran ayında TYT, AYT, YDT olmak üzere üç oturumda gerçekleşecek YKS için başvurular 6 Şubat itibarıyla başladı. Üniversiteye girmek için yarışacak milyonlarca adayın, her bir oturum için belirlenen 450 TL sınav ücretini ödedikten sonra ÖSYM üzerinden başvurusunu tamamlaması gerekiyor. Peki, YKS başvuru tarihleri nedir ve başvuru nereden yapılır? İşte, YKS başvuru ekranı...
2025 YKS BAŞVURU TARİHLERİ NEDİR?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) başvurularının başladığını duyurdu.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS), 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacaktır. 21 Haziran 2025 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran 2025 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 6 Şubat-3 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar başvurularını, 6 Şubat 2025 tarihinde saat 14.45’ten itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecektir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-YKS Kılavuzu’nda yer almaktadır. Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (2025-MSÜ) başvuran adayların da Millî Savunma Bakanlığı tarafından Millî Savunma Üniversitesine yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için 2025-YKS’ye başvuru yapmaları zorunludur. Ayrıntılı bilgi 2025-MSÜ Kılavuzu’nda yer almaktadır.
Daha önce bir yükseköğretim kurumundan ön lisans ve/veya lisans mezunu olan adayların; e-devlet mezuniyet bilgilerini kontrol ederek, mezuniyet bilgisi Yükseköğretim Bilgi Sistemi'nde bulunmayanların mezun oldukları üniversite aracılığıyla bu bilgilerin sisteme işlenmesini sağlamaları gerekmektedir.''
YKS SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yayımlanan başvuru kılavuzuna göre YKS başvuruları için son tarih 3 Mart olarak açıklandı
YKS BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecek.
YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
2025 YKS başvuru ücreti, her oturum için 450,00 TL olarak belirlendi.
Ücret ödeme için son gün ise 4 Mart 2025.
2025 YKS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI
YKS başvuru kılavuzu yayımlandı.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-YKS Kılavuzu’nda yer almaktadır. Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
2025 TYT, AYT, YDT SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
ÖSYM sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS), 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak.
Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran 2025 Cumartesi günü,
Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 22 Haziran 2025 Pazar günü,
Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran 2025 Pazar günü uygulanacak.