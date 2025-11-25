Habertürk
Habertürk
        YKS başvuru tarihleri 2026 | ÖSYM takvimi ile YKS ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takviminin yayımlanmasının ardından YKS, KPSS, DGS, ALES, MSÜ başvuru ve sınav tarihleri açıklık kazandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi, (TYT) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturum şeklinde uygulanacak. Sınav için hazırlıklarını sürdüren adaylar, YKS başvuru ve sınav tarihlerini gündemine aldı. Peki, "2026 YKS ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu?" İşte 2026 YKS takvimi...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2025 - 00:21 Güncelleme: 25.11.2025 - 07:22
        1

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru tarihleri, sınav takviminin yayımlanmasının ardından belli oldu. Hayal ettiği üniversiteye girebilmek adına çalışmalarına hız veren adaylar, YKS başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. YKS başvuru işlemleri, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması ve kendi sitesi üzerinden yapılabilecek. Peki, "YKS ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu?" İşte detaylar...

        2

        YKS 2026 BAŞVURU TARİHLERİ: YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        YKS başvuruları, 6 Şubat 2026 tarihinde başlayacak ve 2 Mart 2026 tarihinde sona erecek.

        3

        YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        YKS başvuruları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek.

        Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) kendileri çevrimiçi kayıt yaptırabilir ve sınavlara başvurularını bireysel olarak elektronik ortamda gerçekleştirebilirler.

        4

        YKS 2026 NE ZAMAN?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak.

        1. Oturum TYT 20 Haziran 2026

        2. Oturum AYT 21 Haziran 2026

        3. Oturum YDT 21 Haziran 2026

        5

        YKS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YKS sonuçları, 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.

        2026 ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

