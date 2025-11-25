Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru tarihleri, sınav takviminin yayımlanmasının ardından belli oldu. Hayal ettiği üniversiteye girebilmek adına çalışmalarına hız veren adaylar, YKS başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. YKS başvuru işlemleri, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması ve kendi sitesi üzerinden yapılabilecek. Peki, "YKS ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu?" İşte detaylar...