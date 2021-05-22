YKS'de engelli öğrencileri ilgilendiren karar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemEğitimYKS'de okuyucu talep eden engelli öğrenciler için çift soru kitapçığı verilecek - Haberler
ABONE OL

2021-YKS'de okuyucu talep eden engelli öğrenciler için çift soru kitapçığı verilecek

Kamu Denetçiliği Kurumunun bir başvuru kapsamında yaptığı görüşmeler neticesinde, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavında engelli öğrenciler için çift soru kitapçığı uygulaması yapılması kararlaştırıldı

YKS'de okuyucu talep eden engelli öğrenciler için çift soru kitapçığı verilecek - Haberler
YKS'de engelli öğrencileri ilgilendiren karar
0:00 / 0:00
AA

Kamu Denetçiliği Kurumundan (KDK) yapılan açıklamaya göre, YKS'ye girecek engelli bir öğrenci, 2021 kılavuzunun güncellenerek, okuyucu yardımı talep eden engelliler için engelli ve ona yardım eden okuyucuya 1'er tane olmak üzere çift soru kitapçığı verilmesi talebiyle KDK'ya başvurdu.

KDK, engelli öğrencinin mağduriyetinin giderilmesi için ÖSYM Başkanlığı ile görüşmeler yaptı. Bu görüşmelerin ardından öğrencinin sorunu çözüldü.

ÖSYM Başkanlığı, KDK'ya gönderdiği cevabi yazısında, 2021-YKS'de okuyucu yardımı talep eden ve soru kitapçığını okuma hakkı bulunan engelli adaylara yönelik yürütülmekte olan çalışmaların tamamlandığını bildirdi.

ÖSYM'nin yazısında, 2021-YKS'de okuyucu yardımı alan ve aynı zamanda soru kitapçığını okuma hakkı bulunan adayların sınava girecekleri tek kişilik salonlarda, bir soru kitapçığı aday için, diğer soru kitapçığı ise okuyucunun soruları adaya okuması için olmak üzere, çift soru kitapçığı uygulamasının yapılacağı bilgisi verildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Şok! Adana’dan kundakçı getirtmiş
GÜNDEMŞok! Adana’dan kundakçı getirtmiş
Babalar günü ne zaman 2021? Babalar Günü hangi gün, yarın m?
GÜNDEMBabalar günü ne zaman 2021?
KORKUNÇ İŞKENCE! Son dakika: Polis yeleği giyip evine gittiler! Sonrası dehşet! VİDEO HABER
GÜNDEMPolis yeleği giyip evine gittiler! Sonrası dehşet!
4. YARGI PAKETİ! Son dakika: 4. Yargı Paketi Meclis'e geliyor! Pakette neler var?
GÜNDEM4. Yargı Paketi Meclis'e geliyor!
Özışık kardeşlerin ofisinde arama
GÜNDEMÖzışık kardeşlerin ofisinde arama
YARGIDA KARARNAME! Son dakika... Yargıda kararname heyecanı! - HABERLER
GÜNDEMYargıda kararname heyecanı!
Düğünler ne zaman başlıyor? 2021 Düğün, nişan, kına yasak mı? Düğün salonları ne zaman açılacak?
GÜNDEMDüğün salonları ne zaman açılacak?
KAN DONDURAN OLAY! Son dakika: Kadına şiddet kameraya yansıdı! - VİDEO HABER
GÜNDEMKadına şiddet kameraya yansıdı! Dakikalarca darp ...
Yargı reformu kapsamında hazırlanan kanun teklifiyle yeni düzenlemeler hayata geçirilecek
GÜNDEMYargı reformu kapsamında yeni düzenlemeler
Baba ve oğlu akraba kurşunuyla can verdi - Haberler
GÜNDEMBaba ve oğlu akraba kurşunuyla can verdi