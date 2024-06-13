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        Haberler Gündem Güncel YKS'de yapay zekayla kopya çekerken yakalanan adayın görüntüleri ortaya çıktı | Son dakika haberleri

        YKS'de yapay zekayla kopya çekerken yakalanan adayın görüntüleri ortaya çıktı

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) kamera düzeneğiyle gönderdiği soruları yapay zekaya çözdürerek kopya çektiği tespit edildiği için tutuklanan adayın sınava girdiği okulun koridorundaki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde adayın, yapay zeka sisteminin hata vermesi üzerine panikleyerek şüpheli hareketleri nedeniyle sınav salon görevlisi tarafından fark edildiği ve dışarı çıkarıldığı anlar yer aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 11:35 Güncelleme: 13.06.2024 - 11:52
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        Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Haziran'da gerçekleştirilen YKS'nin TYT oturumuna katılan M.E.E.'nin hareketlerinden şüphelendi.

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        Polis, sınav esnasında salondan çıkarılan M.E.E.'nin ayakkabısının iç astarında kopya düzenekleri olduğunu tespit etti.

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        Sınavda kopya çektiği belirlenen M.E.E.'nin yapılan üst aramasında 'router' denilen ve internet bağlantısı sağlayan cihaz, kredi kartı görünümünde cep telefonu, düğme görünümü verilmiş kamera ve kulaklık ele geçirildi.

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        Şüphelinin router cihazıyla internet bağlantısı sağladığı, düğme görünümü verilmiş kameraya soruyu okutup yapay zekaya gönderdiği, yapay zekanın da sorunun çözümünü yapıp, cevabı kredi kartı görünümündeki cep telefonu vasıtasıyla şüpheliye kulaklıkla ilettiği tespit edildi.

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        TUTUKLANDI

        '6114 sayılı Ölçme ve Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmet Kanununa muhalefet' suçu kapsamında M.E.E. gözaltına alınırken, kendisine yardım ettiği belirlenen A.B. de yakalandı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E.E. tutuklandı, A.B. serbest bırakıldı.

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        GÜVENLİK KAMARASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

        Isparta Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) eğitim gören 2. sınıf öğrencisi M.E.E'nin, sınavın yapılacağı okula geldikten sonra sınıfını kontrol ederek tuvalete gittiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 

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        Görüntülerde M.E.E'nin bir süre sonra tuvaletten çıkarak tekrar tuvalete girdiği, yapay zeka sisteminin bir saat sonra hata vermesi üzerine panikleyerek şüpheli hareketleri nedeniyle sınav salon görevlisi tarafından fark edilerek yakalanıp sınıftan çıkarıldığı anlar yer aldı.

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        Emniyet ekiplerine haber verilmesinin ardından M.E.E'nin gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzerine emniyete götürüldüğü anlar da okul güvenlik kameralarına yansıdı.

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        ASTARI YIRTIP, İÇERİSİNE YERLEŞTİRMİŞ

        Şüphelinin sınav öncesi ayakkabısının astarını yırtarak elektronik düzeneği buraya yerleştirdiği, sınav salonuna girişteki kontrollerden bu şekilde geçtiği, içeri girdikten sonra da tuvalete giderek ayakkabısından çıkardığı düzeneği üzerine yerleştirdiği, kulağına da kulaklık taktığı tespit edildi.

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        #YKS
        #yapay zekalı kopya
        #ısparta
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