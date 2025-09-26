YKS ek tercih ekranı 2025: ÖSYM kılavuzu ile YKS ek tercih nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?
2025 YKS ek tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Böylece YKS ek tercih tarihleri belli oldu. Kılavuza göre YKS ek tercihler için süreç 25 Eylül Perşembe günü itibarıyla başladı. Adaylar, tercih işlemlerini 30 Eylül saat 23.59'a kadar ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapabilecek. Kılavuzda ayrıca 2 ve 4 yıllık üniversite boş kontenjanları ve taban puanları yanı sıra ek yerleştirme ücreti gibi bilgilere de yer verildi. Peki, 2025 YKS ek tercih nasıl yapılır, ücreti ne kadar ve nereden ödenir? İşte 2025 YKS ek tercih ekranı ve ücreti hakkında detaylı bilgiler.
İlk yerleştirmelerde herhangi bir programa kayıt hakkı kazanamayan adaylar için ikinci şans niteliği taşıyan ek tercih dönemi başlıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 YKS ek tercih kılavuzu ile takvim belli oldu. Kılavuza göre, YKS ek yerleştirme tercih işlemleri 25-30 Eylül tarihleri arasında yapılacak. YKS boş kontenjanlar, 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları da adaylar ile paylaşıldı.
2025 YKS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ BAŞLADI!
2025 YKS ek tercih kılavuzu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlandı. Böylece 2025 YKS ek tercih tarihleri belli oldu.
Kılavuza göre YKS ek tercih işlemleri, 25 Eylül 2025 Çarşamba bugün saat 14.00'te başladı ve 30 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.
2025 YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI
2025 YKS ek tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. ÖSYM’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.
Adaylar, 2025-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak yapacaktır. Tercih işlemleri, 25 Eylül 2025 tarihinde saat 14.00’te başlayacak ve 30 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
2025-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu’na, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Tercih yapacak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri, tercihlerini Kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.
Ek yerleştirme işlemleri; 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2025-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu’nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır.''
YKS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NASIL YAPILIR, KAÇ TERCİH HAKKI VAR?
Adaylar, 2025 YKS ek yerleştirme için tercihlerini, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından bireysel olarak yapacak.
Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabilecek.
YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?
Ek yerleştirme ücreti 130,00 TL'dir.
Ek yerleştirme ücreti, 1 Ekim 2025 tarihi saat 23.59’a kadar yatırılabilecek. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacak.
YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOŞULLARI
Yükseköğretim programları ile bu programların kontenjan ve koşulları, bu kılavuzda Tablo 3 ve Tablo 4'te verilmiştir. Tablo 3'te iki yıllık ön lisans programları, Tablo 4'te ise dört veya daha fazla yıllık lisans programları gösterilmiştir. Bu tablolar ile ilgili koşul ve açıklamalar Tablo 4'ten sonra yer almaktadır.
Tablo 3 ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları" bölümü dikkatle incelenerek tercih işlemi yapılmalıdır.
TEMEL İLKELER
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2025-2026 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.
Ek yerleştirme kontenjanlarını, 2025-YKS merkezî yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar ile 2025-YKS merkezî yerleştirme ile kayıt hakkı kazanan adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan kontenjanlar oluşturmaktadır.
2025-YKS ek yerleştirmede tercih yapabilmek için adayların 2025-YKS yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekmektedir.
Ek yerleştirme kontenjanlarına yerleştirme yapılırken, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu ve 2025- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallara uyulacaktır. Bu kılavuzlarda yer alan bedensel engelliler, bir mesleğe yönelik program uygulayan liselerin mezunları ile ilgili ilke ve kurallar ek yerleştirme için de geçerlidir. Bu nedenle adaylar, adı geçen kılavuzları yeniden incelemelidir.
EK YERLEŞTİRME TERCİH KURALLARI
2025-YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2025-YKS merkezî yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.
Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3’teki ön lisans programları ile Tablo 4’teki lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebilecektir. Kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları, ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerdir.
Depremzede adaylar, 34 yaşını tamamlamış kadınlar, şehit eş ve çocukları, gazi eş ve çocukları ile gazi olan adaylar için ayrılan kontenjanlar da Tablo-3 ve Tablo-4'ün ilgili sütununda gösterilmiştir. Bu kontenjanlardan yararlanma hakkı olan adayların programın ilgili kontenjanın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olmaları gerekmektedir.
2025-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.
Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.